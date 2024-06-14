深中通道上演「緊急救援」演練：直升機騰空而起，海陸空出動

「超級工程」深中通道通車在即！廣東交通集團6月13日會同廣東省交通運輸廳、省應急管理廳、省公安廳、省消防救援總隊以及深圳和中山市相關部門，在深中通道海底隧道內聯合舉行「守護生命通道·2024」綜合應急演練，是對突發事件應對處置能力的一次實戰檢驗。



6月13日，一架紅白藍塗裝的直升機降落在深中通道西人工島停機坪上，隨後兩輛救護車呼嘯而至，將「重傷人員」安置在機艙擔架上。旋即，直升機騰空而起，將「傷員」轉送醫院。



隧道內進行消防應急救援演練。（網絡圖片）

現場演練模擬深中通道在通車狀態下，一輛貨車在隧道內因刹車製動失效，連續碰撞滿載30多人的大客車和多輛小轎車，並引發火災，造成多人受傷被困，兩百多名司乘人員急需疏散轉移的複雜情況。

演練設應急響應、現場處置、恢復與終止3個階段，包括監測預警、信息報告、啟動響應、交通管控、人員疏散、消防應急救援、現場急救、現場清理、安全評估等12個科目。

通過直升機轉運「重傷人員」。（深圳發布）

交警與路政在深圳、中山兩側相鄰路段及所轄收費站實施臨時交通管製，並組成第一救援梯隊迅速抵達、封控事故現場、上報相關信息，引導司乘通過中管廊疏散至已交通管製的對向車道，將輕傷人員送往就近醫院治療。

同時，監控中心開啟隧道內噴淋系統、橫向排煙風機，將隧道兩側的智能燈帶轉成紅色警示提醒，智能巡檢機器人通過語音廣播指引人員疏散，並且不斷將現場情況實時傳送回監控中心。

隨即，由路政、消防等組成的第二救援梯隊從深圳側東人工島進入隧道滅火，營救並疏散客車被困人員。緊接著，急救、養護、拯救等組成的第三救援梯隊抵達開展救援，救護車將重傷人員轉運至西人工島，通過直升機、救生艇等送往醫院。突發事件現場救援完畢後，各專業隊伍及時完成事故現場勘驗及路面清理，有序恢復道路通行。曆經約2小時，演練完成。

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深中通道集「橋、島、隧、水下互通」於一體，全長約24公里，是世界級的跨海集群工程。深中通道海底隧道全長6845米，是目前世界上最長、最寬的海底鋼殼混凝土沉管隧道。海底沉管隧道最深處位於水下40米，有6公里長縱坡，且無應急車道、無港灣式停車帶、無車行掉頭通道，一旦發生事故，救援難度大、危險係數高、救援技術要求高。

「與建設期應急演練不同，運營期應急演練更突出多維度聯合救援行動，各方出動了消防車、救護車、直升機、救生艇等多種應急救援裝備，除陸地轉運傷員外，還開闢了空中救援和海上救援通道，在極端情況下，可以贏得寶貴的黃金救援時間。」深中通道管理中心副主任張長亮介紹，海陸空立體救援模式的有效配合，提升了救援效率。

目前，深中通道監控中心已開始24小時值班，路政按預定線路有序展開巡查，相關設備、系統正進一步聯調聯試，為項目通車營運作好充分準備。