深中通道2條跨市巴士票價公布　分別幾元？附網上購票攻略

全長24公里的深中通道將於本月通車，深圳往返中山的兩條跨市巴士，亦將於深中通道通車當日同步開通營運，單程票價分別為15、18元（人民幣，下同），乘客可於「深中跨市公交」微信小程序提前購票。



站點設置方面，深中跨市巴士在深圳和中山兩個地方設置的主要站點為前海灣站和深中跨市公交博覽中心公交樞紐站（簡稱「博覽中心站」）。

前海灣站位於深圳的南山區前海灣地鐵站，距離高速出入口較近，且接駁深圳1號、5號、11號等3條主要地鐵線路，方便乘客換乘至深圳市內熱門景點及主要商圈。

博覽中心站位於中山博覽中心，配備了現代化的候車廳、8個巴士泊位及充電樁，已於今年3月底建成，正在進行營運調試工作。

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此外，考慮到中山翠亨新區馬鞍島片區實際出行需求，深中跨市巴士項目另設翠亨新區中山國際人才港站點，待翠亨新區客運港建成投入使用後，站點將再進行優化。

線路設置方面，博覽中心-前海灣線路將連接中山博覽中心和深圳前海灣地鐵站，預計全程用時60分鐘以內，該線路單程票價18元，共投放14輛純電動巴士，預計發車密度為平均15-20分鐘一班，每天56班次，即來回112趟次。

中山國際人才港-前海灣線路將連接翠亨新區中山國際人才港和深圳前海灣地鐵站，預計全程用時約45分鐘。該線路單程票價15元，共投放10輛純電動巴士，預計發車密度同樣為平均15-20分鐘一班，每天36班次，即來回72趟次。

乘客可在微信搜尋「深中跨市公交」小程序，進行線上購票、退票、改簽、訂單查詢等操作。（深圳衛視）

兩條線路服務時間為博覽中心6:20至21:30，中山國際人才港6:20至21:30，前海夢工場北區7:00至21:30。

深中跨市巴士通車後，乘客可在微信搜尋「深中跨市公交」小程序，進行線上購票、退票、改簽、訂單查詢等操作。在乘車前，乘客可以在線查詢班次和購票。在乘車時，乘客出示車票二維碼即可檢票上車。

據早前報道，爲了滿足乘客中短途個性化接駁需求，深圳還在深圳前海夢工場北區規劃了兩條市内接駁線，往返深圳灣口岸和海岸城，分别爲深圳灣口岸接駁線、後海接駁線，票價均爲5元，接駁線的服務時間爲08:00-20:00。