深中通道｜深圳蛇口郵輪啟動3小時航線　近距離仰望91米超高橋面

歷時7年建設的深中通道預計於6月擇日運營通車，深圳蛇口郵輪亦於早前推出3小時航線，從深中通道橋下通過，近距離探訪探訪這一世界級工程。



該航線從深圳蛇口郵輪母港出發，途徑SCT蛇口碼頭、孖洲島、大鏟灣、前海灣等城市重要地標及產業集群，以及被譽為深圳西部發展戰略通道的深中通道，最後返回蛇口。

深圳招商郵輪深中通道航線。

其中，SCT碼頭是深圳市最早的專業化集裝箱碼頭，碼頭上的機械設備猶如樂高積木，不僅連接來自世界各地的集裝箱，也堆疊出獨特的工業化風景。

孖洲島和大鏟島，是珠江口靠近深圳媽灣的兩個很小很小的島嶼，彼此間距離很近，就像一對孿生兄弟。島嶼四面環水，坐落著號稱華南地區最大的友聯修船基地。兩個島上作業繁忙，亦被稱為「奮鬥之島」。

友聯船廠地理環境優越，具有充裕的勞動力資源和便捷的材物料及後勤供應，是中國十大修船廠之一，也是華南地區最大最好的修船廠之一。

最後抵達深中通道，郵輪將會通過世界最高懸索橋深中大橋（原稱：伶仃洋大橋），在橋下感受中國基建的雄偉。

航線：深圳郵輪母港—SCT碼頭—孖洲島—前海灣—大鏟灣—深中通道—深圳郵輪母港

運行時間：逢每週五上午8:00啟航至10:40分

票價：198元（人民幣）

