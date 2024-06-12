港澳平：岑耀信攻擊抹黑香港法治　甘當英國政治操弄工具自貶自辱

兩名英籍的終審法院非常任法官岑耀信（Jonathan Sumption）及郝廉思（Lawrence Collins）早前辭任，其中岑耀信在《金融時報》（Financial Times）撰文，指香港曾是一個充滿活力和政治多元化的社會，正慢慢變得極權，法治都受到嚴重損害。



國務院港澳事務辦公室12日轉發筆名為「港澳平」的文章「甘當英國政治操弄工具的自貶自辱自損—評英籍法官Jonathan Sumption對香港法治的攻擊抹黑」，以下為文章全文。



前英籍終審法院非常任法官岑耀信（Jonathan Sumption）。(司法機構圖片)

港澳平文章全文：

日前，從2019年起接受委任擔當香港特區終審法院非常任法官的英籍法官Jonathan Sumption，在宣佈辭職後竟公然在媒體上發表文章攻擊抹黑香港法治。誠然，世人都明瞭迫使法官辭職是英國政府及政客針對香港的一種卑劣政治操弄，能夠想像並同情Jonathan Sumption可能承受的壓力。但Jonathan Sumption作為曾任香港特區終審法院非常任法官和英國最高法院法官、在國際上享有一定聲譽的資深法官，如此徹底丟棄專業精神和職業操守，如此絕然背棄法治尊嚴和法官同儕，讓人錯愕震驚之餘，更替他感到羞愧、悲哀和恥辱。

本應秉持公正的法官卻罔顧事實、顛倒黑白，難道不覺得羞愧嗎？以事實和法律說話是法官的基本信條。然而Jonathan Sumption在其文章中對香港法治作出的種種負面評論都毫無事實和法律依據，純屬信口雌黃、胡說八道。正如香港特區政府第一時間發出的詳盡聲明指出，其有關評論完全無視香港特區法院已清楚審明「串謀顛覆國家政權案」嫌犯之行為旨在破壞、摧毀或推翻基本法和「一國兩制」方針確立的現行特區政治制度和架構，並清晰闡明無差別否決財政預算案或公共開支議案行為違反基本法第73條規定的憲制責任，屬濫用權力，構成顛覆國家政權罪的非法手段的事實；完全無視香港特區法院依法獨立進行審判，不受任何干預，在審理任何案件時從未受到中央或特區政府的任何政治壓力的事實；完全無視中國憲法和香港基本法共同構成香港特區的憲制基礎，並為特區的司法制度提供了根本保障，任何一個法律制度下法院的管轄權都是由該制度的憲制秩序和法律所界定的事實；完全無視制定實施維護國家安全法律是世界通例，香港維護國家安全立法推動香港從由亂到治走向由治及興，而且比英美等國相關立法更好平衡兼顧維護國家安全和保障權利自由及經濟發展的事實。其對有關案件判決、對香港司法制度、對香港維護國家安全立法的肆意詆毀，根本不是從事實和法律出發，而是以政治淩駕事實和法律，是充滿偏見的政治臆斷和惡意的政治炒作。Jonathan Sumption在寫下那些評論時腦子裡可曾想過「公正」二字？可知其已讓「法官」這一神聖稱號蒙羞？！

本應堅守獨立的法官卻屈從邪惡、出賣靈魂，難道不覺得悲哀嗎？司法誓言的核心曰「無懼、無偏、無私、無欺」，這與中國文化推崇的大丈夫當「貧賤不能移，富貴不能淫，威武不能屈」的精神相一致。法官之所以受到大家尊崇的原因正在於此。過往Jonathan Sumption也曾對此執著過。2021年3月在英國政府及政客施壓兩位英國最高法院法官從香港終審法院辭職時，其在媒體上發表文章，表示英國應避免破壞香港的司法制度，拒絕參與英國政府鼓動針對香港司法機構的政治杯葛，並稱中國政府及香港特區政府從沒有干預司法獨立，香港國安法明文保障人權。然而如今他卻突然來了個180°大轉彎，完全打倒「昨天的我」，甘願與邪惡勢力同流合污，充當破壞香港司法制度的馬前卒、急先鋒。對比其前後表態截然不同的立場，人們只能得出一個結論，那就是：其所宣稱的喪失法官獨立性的不是別人，而正是他自己。如此反諷，如此自扇嘴巴、自我跪低，豈不悲哀？

本應奉行誠實的法官卻違諾失信、傷害同儕，難道不覺得恥辱嗎？人們猶記得，面對外部勢力的施壓，Jonathan Sumption曾和香港本地法官共同努力，以專業負責的態度捍衛香港司法獨立，並表示香港本地法官「應受到他們的海外同儕支持，而非背棄」。可以說他非常清楚地知道，香港法官所受到的壓力並不是來自特區政府和中央政府，而是來自英國及有關國家政府和政客。令人遺憾和失望的是，正當外部勢力施壓日益加大，香港法官團結一致，堅持公正、獨立、專業審判，以實際行動維護香港法治之際，Jonathan Sumption卻突然宣佈辭職，還給香港法官同儕扣上所謂被政治情緒嚇倒、忘記自由捍衛者角色的「莫須有」污名，甚至譏諷那些堅持留任的海外法官不能「認清現實」。為向英國及有關國家政府和政客納「投名狀」，Jonathan Sumption竟不惜踐踏法治尊嚴、侮辱法官同儕，堪稱司法界恥辱！

Jonathan Sumption的失實、失信、失德，充分說明其已心甘情願被「政治綁架」，心甘情願充當英國及有關國家政府和政客政治操弄的工具，心甘情願為外部勢力干預香港事務效力。他自毀聲譽，選擇站在歷史錯誤的一邊，必將換來無盡的後悔。