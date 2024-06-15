G7峰會舉行　胡錫進批是最拉胯的富人聚會：拿什麼「束縛」中國？

七國集團（G7）領導人峰會6月14日結束，與會領袖發表聯合公報，就多項議題表態。《環球時報》前總編胡錫則發文批評稱，「七國集團在義大利舉行的峰會是近年這個富人俱樂部最拉胯的聚會之一。七國集團想擊敗俄羅斯，同時束縛住中國，但它們卻內外交困，因為軟弱無力開始動用流氓手段。」



胡錫進文中解釋為何他說「內外交困」。他稱，英國首相辛偉誠（Rishi Sunak，又譯蘇納克）三週後面臨選舉，各種預測都是他和他的保守黨將被趕出唐寧街，此次峰會被稱為他的「告別之旅」。



2024年6月13日，七國集團G7領導人抵達意大利普利亞峰會現場。（Reuters）

此外，德國總理朔爾茨（Olaf Scholz）和法國總統馬克龍（Emmanuel Macron）所在的政黨都在歐洲議會選舉中慘敗，馬克龍宣佈解散國民議會提前選舉，風險巨大。朔爾茨不能像馬克龍那樣幹，但他和社民黨在德國的地位都被削弱了。

拜登現在的最大心思是11月的總統選舉，他在多項民調中落後於對手特朗普（Donald Trump），他的兒子剛又被判有罪。已經執政8年的加拿大總理特魯多支援率落後國內對手近10%，對他的「審判選舉」明年也將到來。

胡錫進批評，「想想看這幫人湊到一起，自己明天是誰還不知道，可謂「各懷鬼胎」。他們的真實話語權合在一起肯定是歷次G7峰會時最低的之一」。他認為，他們做出的決定或者可能得不到國內議會的批准，或者有很大風險被新上台的領導人推翻、棄用。尤其是如果特朗普（Donald Trump）重回白宮，這次G7峰會簽的所有檔案都可能成為廢紙。

2024年6月13日，民眾在意大利布林迪西（Brindisi）舉行反對七國集團（G7）晚宴的抗議活動。。抗議者抨擊七國集團在環境保護、社會公平、維護和平等領域「沒有發揮積極作用」，沒有採取切實措施應對全球性挑戰。圖為當天在布林迪西市，抗議者製作「特洛伊木馬」諷刺並抗議七國集團峰會。（Reuters）

胡錫進批評，「G7力量相對弱了，按照規則來，大事就兜不住了，所以G7這次就採取了流氓手段。他稱，G7本以為切斷與俄羅斯的貿易，並且把俄羅斯的銀行踢出國際資金清算系統（SWIFT），就絕對能摧毀俄羅斯經濟，不曾想俄羅斯製造業、尤其是軍火工業反而因制裁迅速恢復了繁榮。

他文中指出，「G7加整個西方的制裁竟然不管用！眼看烏克蘭戰爭真要長期打下去了，西方需要源源不斷向烏克蘭輸血，但是光靠自己出錢，它們各自國內又不好交待，於是乎想出一個歪招，把俄羅斯被凍結在西方的3250億美元資產『盤活』，用它每年的30億美元利息支援烏克蘭戰爭，一共計畫籌集500億美元。儘管這點錢遠遠不夠，但是能補多少就補多少。」

胡錫進批評，這樣肯定會對全球金融秩序造成一定衝擊，「它猶如打開一個潘多拉盒子，沒收別國資產是綁上一個『道義理由』就真能使用的手段。以後非西方國家的政府和大公司購買西方國債或者其他金融產品，都要多存一個心眼了。」

G7七國集中峰會：2024年6月14日，七國集團峰會進行到第二天，在意大利薩韋萊特里（Savelletri）的Borgo Egnazia度假村，一名婦女以多國國旗為背景自拍。（Reuters）

他文中提到，美國全盛的時候一家GDP佔了全球的一半，現在不僅是原有比例的二分之一，從實力分佈看，現在有了中國和金磚國家這些大的力量，而且製造業重心移出了西方，中國一家的製造業產值超過了美國、日本和德國三大製造業強國產值之和。過去只有蘇聯是西方之外的超級軍事力量，現在中國的綜合軍事力量已經拔地而起，整個西方支援烏克蘭與俄羅斯進行常規戰的較量，勉強打個平手，「如果換在台海，誰會相信美國和它的盟友能夠打得過人民解放軍。」

對華政策方面，胡錫進認為，七國集團的對俄政策勉勉強強達成了統一，但它們的對華政策要想協調，注定要艱難得多。歐盟委員會剛通過了對中國電動汽車加征關稅的初裁決定，但是法國和德國的態度就高度分裂，法國支援該決定，德國則持強烈反對態度。中國也通過媒體放出資訊稱，「我們可能對歐盟汽車和白蘭地採取報復行動」。

胡錫進最後總結，「七國集團說到底是美國推行其全球戰略的一個工具，隨著美國沒那麼有錢了，罩不住小兄弟們的利益了，七國集團勢必在中國等重大問題上發生深刻分歧，它們更難向全球推進一個有吸引力的願景。義大利的南部很美麗，就當那些西方領導人是去公費旅遊了一趟吧。」