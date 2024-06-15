烏克蘭和平峰會今起召開　中俄缺席　全球南方為何保持觀望？

今屆烏克蘭和平峰會6月15日至16日在瑞士舉行。這次峰會已非傳統意義上的和平會議，俄羅斯批評其無關緊要並拒絕參加，中國也因俄羅斯缺席而不與會。任何旨在結束俄烏戰爭的峰會，若沒有俄羅斯參與，都無法達成最終的解決方案。



這次峰會源自於烏克蘭為「烏克蘭公正持久和平之路」爭取更廣泛支持的努力。具體來說，烏方希望圍繞未來解決方案的一些基本原則達成共識。

烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelensky）2022年11月提出的「和平方案」包含10項內容，其中一些主張強調俄羅斯入侵對烏克蘭造成的破壞，以及俄羅斯對其他國家構成的「威脅」。

澤連斯基版本的「和平方案」包括多方面，如核安全、糧食安全、能源安全、釋放所有烏克蘭囚犯並遣返被俄羅斯強行帶走的烏克蘭兒童、恢復烏克蘭2014年前的國際公認邊界、俄羅斯軍隊完全撤軍、根據國際法審判戰爭罪行並賠償對烏克蘭造成的損失、解決戰爭造成的環境破壞、為烏克蘭提供免受未來俄羅斯侵略的安全保障，以及舉行多邊和平會議並簽署具有約束力的條約結束戰爭。

烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelenskiy）2024年6月13日在意大利七國集團峰會上出席新聞發布會。（Reuters）

烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelenskiy）2024年6月13日在意大利七國集團峰會上出席新聞發布會。（Reuters）

誰將出席？

烏克蘭在過去18個月裏通過非正式會議制定這項方案。主辦國瑞士表示，在160個受邀國家中，約90個國家已同意出席。許多歐洲領導人將出席，美國將由副總統賀錦麗代表出席。

峰會時間安排緊隨在意大利舉行的七國集團（G7）峰會之後。烏克蘭希望七國集團能夠在其之前對戰爭努力的支持基礎上，特別是通過賠償行動，提供更多支持。這包括利用凍結的俄羅斯資產用於烏克蘭的重建和國防。

將於7月舉行的北約和歐盟峰會對於獲得援助和推進烏克蘭加入這些組織的願望也至關重要。

圖為2024年6月13日，鏡頭下瑞士盧塞恩（Lucerne）的比爾根山度假村（Burgenstock Resort）前方，一面瑞士國旗隨風飄揚。烏克蘭和平峰會6月15日至16日假座此地舉行。（Reuters）

然而，烏克蘭在峰會上的主要目標受眾是「全球南方」國家。目前尚不清楚巴西、印度、印尼、土耳其和南非等主要國家將派出多少代表，或者他們將派遣官員、領導人還是部長。

有跡象表明，沙特阿拉伯和巴基斯坦等國家不會出席，這將令烏克蘭失望。

中國自戰爭爆發以來與俄羅斯關係更加密切，也表示鑑於莫斯科的缺席，不會參加。澤連斯基反過來指責中國與俄羅斯合作，勸阻各國參加峰會。

峰會議程上最重要議題

烏克蘭政府表示，將在峰會上優先考慮核安全、糧食安全以及囚犯和被遣返兒童的歸還問題。這些問題可能是達成共識的最佳機會。烏克蘭政府認為，可能需要逐步討論其他問題。

瑞士也降低對取得重大進展的預期。他們建議可能需要舉行第二次後續會議，屆時俄羅斯可以參加。

另一個主要目標是加強對一個觀點的支持，即任何和解都必須包括恢復烏克蘭的公認邊界，俄羅斯曾在2004年的一項條約中同意這一點。

為了強調這一點，烏克蘭援引聯合國憲章第二條，要求各國不得使用武力侵犯其他國家的領土完整。

這一原則多年來已被聯合國安理會多項決議所加強，特別是關於以色列與巴勒斯坦衝突的決議，這些決議都重申「以武力獲取領土是不可接受的」。正如在其他地方所論證的那樣，國際社會整體上在過去60年裏一直尊重這種關於領土征服的態度。

2024年6月9日，以色列襲擊巴勒斯坦加沙中部代爾拜萊赫（Deir al-Balah）後，一名父親親吻受傷卧床的孩子。（Reuters）

此外，至少141個國家在2022年和2023年的3項聯合國大會決議中投票譴責俄羅斯的入侵，並要求其從烏克蘭撤軍。只有少數國家與俄羅斯一起投票反對這些決議。

烏克蘭舉辦峰會的部份原因是為了反駁一些國家或個人提出的建議，這些建議暗示烏克蘭可能不得不在任何停火協議中永久失去領土。這可能包括克里米亞和東部頓巴斯地區。

然而，對於烏克蘭來說，這不僅僅是領土問題。在戰爭爆發之前，數百萬烏克蘭人生活在這些地區。許多人已經逃離，但留下來的人正在遭受殘酷的佔領政權的統治。對於克里米亞韃靼人來說，那裏是他們的唯一家園。

為什麼全球南方國家保持觀望？

儘管許多國家在聯合國支持烏克蘭的立場，但大多數全球南方國家卻對俄羅斯採取外交或貿易制裁猶豫不決。一些國家反對單邊制裁。單邊制裁即是未經聯合國認可的制裁。

俄羅斯本身在全球南方國家積極開展外交活動，並向一些國家提供軍事支持，尤其是在非洲。因此，許多非西方國家採取觀望態度，不願捲入他們眼中的西方與俄羅斯之間的對抗，更不願被俄羅斯拖下水。此外，許多這些政府和人民也對西方宣揚的基於規則的秩序持懷疑態度。這部份源於西方過去單方面行動，例如2003年入侵伊拉克。西方對以色列的支持，或至少是溫和的批評，在加沙戰爭期間，只會加深這種懷疑。

能從峰會期待什麼？

俄羅斯表示，完全撤軍是談判的不可接受條件。而且，由於俄羅斯沒有參加峰會，以及全球南方國家是否會支持存在疑問，因此對取得重大實際成果的預期並不高。一些報道稱，草案聲明甚至可能不會涉及領土完整問題。

儘管如此，這場峰會將是一個機會，讓烏克蘭的困境在幾個月來關注加沙之後重新回到聚光燈下。如果峰會能夠加強全球反對俄羅斯領土征服的行動，這也將是一個有價值的步驟。

正如歷史學家哈拉里（單邊制裁）所說，非西方國家應該採取行動保護國際秩序，即不是出於對西方的義務，而是為了他們自己的利益，以防止新的帝國主義時代來臨。

本文轉載自The Conversation，香港01獲授權編譯，未經授權不得轉載，點擊閱讀英文原文。