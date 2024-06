G7峰會公報｜俄羅斯被點名逾60次　憂慮香港自治情況

七國集團(G7)領導人峰會6月14日結束,與會領袖發表聯合公報,就多項議題表態。有傳媒統計,俄羅斯成為公報提到最多的國家,而中國亦成為另一重點。



意大利Nova Agency新聞網站為G7聯合公報進行統計,發現俄羅斯被提及61次,而中國則被提到26次。另外烏克蘭、中東、伊朗、人工智能、紅海、非法移民都是關注焦點。

在中國方面,部分內容在14日較早時已經「劇透」,當中包括認為中國最近支持俄羅斯戰爭機器的一些行動不僅威脅烏克蘭,還威脅歐洲及跨大西洋安全。G7領導人警告要對援助俄羅斯的中國金融機構採取行動,同時敦促中國支持一個根據領土完整和聯合國憲章原則和目的,包括透過直接與烏克蘭對話的全面、適當及長久和平。

關注香港、新疆、西藏狀況

公報亦指出與會領袖對中國的人權狀況感到憂慮,特別是西藏和新疆,以及打壓香港的自治、機構獨立和公民社會,當中提到最近通過的《基本法》23條,G7認為在「煽動叛亂」、「國家機密」和與外國實體的互動秩定義廣泛及模糊,因此憂慮法例會被用作打壓當地及海外的異見。與會領袖稱相關發展將導致在港生活、工作和營商變得更艱難。

G7各國呼籲中國不要進行「威脅各國安全及民主體制誠信」的活動,並遵守《維也納外交關係公約》(Vienna Convention on Diplomatic Relations)及《維也納領事關係公約》(Convention of Vienna on consular relations)的承諾下行動。

2024年6月13日,七國集團G7領導人抵達意大利普利亞峰會現場。(Reuters)

G7七國集中峰會:2024年6月14日,七國集團峰會進行到第二天,在意大利薩韋萊特里(Savelletri)的Borgo Egnazia度假村,一名婦女以多國國旗為背景自拍。(Reuters)

另外公報談及台海、南海、東海及印太形勢,認為維持台海和平穩定對國際安全和繁榮不可或缺,G7亦表明支持台灣有意義參加世界衛生大會等國際組織。而在以國家為參與標準的組織上,則會鼓勵台灣以觀察員或嘉賓身分出席。

G7強調在台灣的基本立場不變,重申「一中政策」,並呼籲各方就兩岸問題達成和平解決方式。

公報提到,各國領袖重申對一個自由和開放、以法治為基礎,包容、繁榮和安全,以主權、領土完整、和平解決爭端、基本自由和人權為基礎的印太地區。而區內的和平及穩定是推動全球繁榮的關鍵,當地局勢發展將直接影響全球安全。

G7:希望在共同利益方面與中國合作

G7領袖表明在希望與中國建立具建設性及穩定關係的同時,亦認同以真誠及直接交流,表達憂慮和管控分歧。各國以國家利益行事,而考慮到中國在國際社會的角色,因此有需要合作應對全球挑戰,同時會繼續在共同利益的領域上進行對話。G7敦促中國加倍推動國際和平安全、以及在氣候、生物多樣化、污染問題、打擊毒品、保障全球宏觀經濟穩定、衛生安全、協助有需要國家應對債務風險等問題上合作。

而在東海及南海問題上,G7強烈反對任何透過武力或威壓單方面改變現狀的企圖,當中提到中國在南海部署海警及海上民兵、北京方面多次妨礙航行自由,以及向菲律賓船隻進行危險動作及使用水炮的情況。G7重申反對中國在南海軍事化及進行威嚇和挑釁行為,並指中國在南海的廣泛主張沒有法律理據。