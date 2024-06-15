廣州過去59天僅7天無雨　濕度爆表鮮花都發霉　龍舟水何時結束？

廣東近2個月始終被連綿陰雨裹挾，廣州更在過去59天內錄得52天降水，僅7天沒有降水。當地不少市民表示，陰雨天氣給生活帶來諸多不便，不僅濕度計爆表，充斥着霉味的房間亦非常「窒息」。



廣州市民家中的鮮花發霉。（新快報）

中央氣象台監測數據顯示，截至6月初，廣東共有28個氣象監測站累計雨量超過1000毫米，其中龍門的雨量甚至達到1616.9毫米，而當地常年4至5月平均降水為570毫米左右，今年足足多了近3倍。

另據廣州氣象台，截至6月12日，廣州各區代表站的平均降雨量達1341.9毫米，為1951年以來同期排名第二多，達到了第一名1983年同期1428.3毫米的94%，僅相差不足100毫米。4月17日至6月14日，59天內廣州國家基本氣象站錄得降水日達52天，只有7天沒有降水。

受陰雨天氣影響，牆壁嚴重發霉。（新快報）

連綿陰雨已對當地市民的生活帶來影響，有的鮮花花蕊發霉發毛，有的化妝品生出黑色霉斑，有的更是整間屋子都佈滿霉斑，「今年的潮濕程度確實比以往更明顯，日常生活中十分困擾，還總讓人覺得體內濕氣很重。」、「平時下班都不想回家，滿屋子的霉味，呼吸都難受，待在裏面感覺很窒息。」

對於上述情況，廣東省疾控中心提醒，牆體發霉不太嚴重時，可先用乾燥的刷子或抹布將霉漬去除，再用軟布蘸75%酒精輕輕抹擦；牆體發霉很嚴重時，在上步酒精擦抹後，使用漂白水（粉）加水以1:99的比例倒進噴水瓶，噴在發霉處，再用抹布擦拭牆面，最後以清水洗凈。同時亦要經常開窗通風，保持室內空氣流通。

圖為6月初東莞暴雨多地水浸。（微博）

至於陰雨天氣仍要持續多久？預計受高空槽和西南季風影響，6月14-16日，廣東有大雨到暴雨局部大暴雨降水過程，雷雨時伴有短時強降水、雷電和局地7-9級短時大風等強對流天氣。

6月21日後，副熱帶高壓將明顯加強，將西南季風和主雨區一起往北推，意味着廣州的龍舟水漸入尾聲，隨之而來是江南的梅雨季。屆時廣東將轉為大部時間晴熱、午後隨機降落雷陣雨的天氣。