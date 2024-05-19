龍舟水將至　廣東一個月迎5場暴雨　廣鐵集團視天氣調整列車運行

「龍舟水」將至，據氣象部門預測，5月18日至21日，廣東、廣西將迎來大暴雨，局地有雷暴大風或冰雹等強對流天氣。

5月18日中午12時，國家防汛抗旱總指揮部針對廣東、廣西兩省區防指和珠江防總啟動防汛四級應急響應，並派出工作組赴廣東指導強降雨防範應對工作。



氣象部門預測，5月18日至21日，中國西南地區東部至華南地區迎來一次強降雨過程，廣西東部和南部沿海、廣東中西部和南部沿海等地部分地區有大暴雨，局地特大暴雨，並伴有短時強降水，局地有雷暴大風或冰雹等強對流天氣。

其中，5月19日至20日，廣東省自西向東有一次大到暴雨局部（特）大暴雨，氣象部門預判廣州市內澇較高風險區，包括市區，番禺南村、洛浦、大石、市橋，南沙橫瀝、東湧、南沙街道，花都新華街道等。

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市三防辦消息，預計今年南海夏季風將於5月20日前後爆發，伴隨夏季風爆發，廣州市將迎來「龍舟水」的降雨集中期。

據預測，今年廣東省平均雨量約350毫米（常年325.2毫米），全市平均累計雨量為400至500毫米，較常年同期偏多1至3成。預計主要有5個降水時段：5月19日至20日、5月25日至27日、5月29日至6月1日、6月8日至12日、6月16日至18日。

5月18日，國家防總辦公室、應急管理部與中國氣象局、水利部、自然資源部聯合會商，要求廣東、廣西、江西、湖南、貴州等省份，密切監視天氣形勢變化，加強會商研判，強化預警響應聯動和臨災預警「叫應」機制落實，做好中小河流洪水、城鄉內澇和山洪、泥石流等地質災害防範應對，提前果斷轉移危險區群眾，全力保障人民群眾生命財産安全。

受降雨影響，為確保旅客列車運行安全，廣鐵集團適時優化列車開行方案，將對京廣、京九、廣深城際等線路部分列車採取調整運行區間、恢復開行等措施。（微博＠廣鐵集團深圳北火車站）

受降雨影響，為確保旅客列車運行安全，廣鐵集團適時優化列車開行方案，將對京廣、京九、廣深城際等線路部分列車採取調整運行區間、恢復開行等措施。

截至5月19日凌晨，廣鐵集團對廣深城際停運的12列城際列車、松桃至深圳東K9259次、深圳東至松桃K9260次、岳陽至深圳K9217次、深圳至岳陽K9218次、懷化至常德K9210次、常德至深圳K9275次、深圳至常德K9276次恢復開行。

5月20日，三亞至北京西Z502次、常德至懷化K9209次恢復開行。

5月19日，對海口至上海K512次列車調整為5月20日廣州站始發到上海終止。

鐵路部門提醒，後續會視天氣影響情況繼續調整列車運行，旅客可透過「廣州鐵路」官方微博、微信發布的公告信息，或「鐵路12306」App、12306客服電話了解列車調整資訊。