部分京滬高鐵車次上線｢優選一等座｣　票價出爐：較一等座貴逾3成

內地部分京滬高鐵車次上線「優選一等座」，其最新票價近日出爐，其比一等座貴超三成，多趟京滬高鐵車次更已售罄。



據《澎湃新聞》報道，6月13日，鐵路12306APP顯示，14日及15日，部分上海虹橋站往返北京南站的車次新增「優選一等座」選項，但部分車次已售罄。

票價方面，以15日至18日上海虹橋站至北京南站的車次為例，優先一等座票價均有折扣，有9.2折和9.5折，對應折後票價為1332元（人民幣．下同）及1383元，據此可計算出原公布票價約1448元和1455元。以15日北京南站至上海虹橋站的車次為例，優先一等座票價為8.4折，票價為1215元，據此可計算出原票價約為1446元。以同車次的折後票價計算，優選一等座票價較二等座票價貴130%，較一等座票價貴37%，較商務座票價便宜28-30%。

而13日到18日，從上海虹橋開往北京南的優選一等座車票均已售罄，19日及之後的列車座位信息則還沒有優選一等座的選項。至於13日至15日，從北京南至上海虹橋的優選一等座車票也均已售罄，16日及以後的列車座位信息還沒有優選一等座的選項。

6月15日的搜尋結果。（澎湃新聞）

鐵路12306客服表示，目前「優選一等座」只有復興號動車組有，但沒有具體的線路。據介紹，優選一等座和商務座皆是電動座椅，為一排一窗，但未來是否會擴大更多線路和車次則暫時不清楚。

據中國鐵路微信公告去年3月發布的消息顯示，高鐵列車的座位一般包括商務座、特等座、一等座、二等座。其中，商務座和特等座座位較少、相對寬敞。座椅靠背鬆軟舒適可調節，最多可調節至平躺。一般座位分布為「2+1」式，座椅右側有檯燈照明，右側手臂扶手處有茶桌板。一等座通常是「2+2」式分布，扶手內側有調整座椅按鈕，扶手處有茶桌板，腳下有腳踏板。二等座一般是「3+2」的布局方式，茶桌位置在前一排座椅背部，可以部分調節座椅靠背。

另據鐵路12306官網顯示，部分高鐵動車組列車對一等座及以上的旅客提供飲品、小食品等免費服務。逢中晚餐為商務座旅客提供免費餐食服務。票價方面，據鐵路客運運價規則顯示，客票票價分為硬座、軟座客票票價。附加票票價分為加快票、臥鋪票、空調票票價。旅客票價以每人每千米的票價率為基礎，按照旅客旅行的距離和不同的列車設備條件，採取遞遠遞減的辦法確定。