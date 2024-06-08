京港、滬港高鐵動臥下周開通　睡一覺抵京滬！有這4大優點

香港和內地往來交流日益頻繁。京港和滬港直通車下周六（6月15日）起，升級由高鐵臥鋪動車運行，改以西九龍作總站，並首次引入有睡眠設施的臥鋪列車，車程縮短8至12小時，夕發朝至，實現「睡一覺就抵京滬」。



行車時間減半 採用「一地兩檢」

（當代中國製圖）

國家鐵路集團宣布，暫停營運四年半的京港滬港直通車，由紅磡出發改為西九龍出發，轉用高鐵臥鋪動車，逢周五、六、日和周一前往北京西和上海虹橋，列車傍晚出發，翌日清晨抵達。該列車在行車時間、通關便利程度、列車舒適度、通達範圍4大方面都有很大提升。

第一，行車時間方面，與以前的城際直通車相比，車程縮短約一半時間，前往北京全程約12小時34分，前往上海全程約11小時14分。票價方面，西九龍往返北京西的票價分3種，以港幣計算由937元至1,448元；西九龍往返上海虹橋的票價分5種，售價由682元至2,128元。

京港和滬港直通車升級為由高鐵臥鋪動車運行，改以西九龍作總站，同樣採用「一地兩檢」通關模式。（網上圖片）

第二，通關方面，則由原來「兩地兩檢」的通關模式，改為跟西九龍站一致的「一地兩檢」，便利旅客。

列車設備更先進 車票今起預售

第三，列車方面，新開設的高鐵動臥列車均為16卡配置，可載約600名乘客。列車由13卡臥鋪、1卡餐車及2卡二等座車廂組成，來往上海虹橋的列車更設有1卡高級動臥車廂。設備設施更加先進，旅客乘坐更為舒適。

新開設的高鐵動臥列車均為16卡配置，可載約600名乘客，臥鋪舒適又具備一定私隱空間。圖為內地運行的高鐵動臥列車。（港鐵網站）

第四，通達範圍也更加廣泛。原直通車跨境旅客僅能從北京、上海、香港3個站點出發或到達，之後則改為可在京港、滬港高鐵列車沿線的石家莊、廣州、深圳北、杭州東等多個站點出發或到達。

相關車票將於6月5日中午12時起透過12306線上平台或App、車務櫃位、售票窗口及售票機等渠道發售。

直達張家界高鐵同日開通

此外，高鐵香港段在6月15日起同步開通一條往來湖南省的長途線，增設邵陽、懷化南、洞口、鳳凰古城、吉首東及張家界西6個新站點，往來西九龍站及廣州東、深圳北等短途站亦會增加班次。

乘搭高鐵「北上」廣東或其他省市已經成為港人假日日常，6月15日起港人更可乘坐高鐵直達湖南張家界等多個知名景點。（網上圖片）

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