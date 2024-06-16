路透：疫情期間美軍開大量假帳號抹黑科興疫苗　行動橫跨兩任總統

路透社14日發布的一篇調查報道指，美國國防部在新冠疫情期間曾以菲律賓為受眾發起秘密行動，透過散播懷疑論，誣衊中國科興疫苗，使菲律賓民眾不信任中國疫苗的安全和效力，以及中國提供的其他援助。



2021年2月，中國援助的首批科興疫苗運抵菲律賓（點圖放大）：

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報道指，美軍自2020年夏季起，在社交媒體X（舊稱Twitter）至少註冊300個假帳號，幾乎都是發文抨擊中國製口罩、檢測包，以及中國政府提供菲律賓的科興疫苗，並散播反中標語。科興疫苗是菲律賓人能接種的第一款新冠疫苗。

例如2020年7月一則用菲律賓塔加洛文的帖文寫道，「新冠肺炎來自中國，疫苗也來自中國，別信中國！」文字旁附帶一張注射器照片、一面五星旗和一張飆升的病例圖表；另一篇帖文也寫道，「從中國來的個人防護裝備、口罩、疫苗都是假貨，只有新冠病毒是真的」。

報道研判美軍發動的反中國疫苗計劃始於2020年春季，並逐漸向東南亞以外地區擴散，散布對中國疫苗的恐懼，於2021年中結束。

美軍會對中亞與中東地區穆斯林制定不同宣傳方法，散布對中國疫苗的恐懼，例如指疫苗有時含有豬明膠，因此中國疫苗可能不符伊斯蘭律法。

科興新冠疫苗。（科興官網）

報道又指，抹黑中國疫苗的計劃在美國前總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）任內啟動，即使拜登（Joe Biden）就任後行動仍持續數月。拜登政府於2021年春季才下令禁止相關行動，包括抹黑競爭對手製造的疫苗，五角大廈也展開內部審查。

報道指，一名五角大廈高官承認美軍確實從事秘密宣傳，以在開發中國家抹黑中國疫苗，但不願說明細節。一位參與該計劃的美軍高階軍官稱，「我們不從公共衛生角度看待…而是研究怎麼詆毀中國」。

美國達特茅斯學院（Dartmouth College）傳染病專家魯賽（Daniel Lucey）對於美軍的秘密行動表示無法接受，指美國政府此一行徑令人深感沮喪、失望而且理想破滅。