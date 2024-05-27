深圳地鐵20號線二期南頭古城站施工建設　將直通東莞促進深莞融合

在建中的深圳地鐵20號線二期和7號線二期今日（5月27日）迎來新進展。



近日，深圳地鐵20號線二期工程（由白石洲站至至機場東站）的「南頭古城站」第一根鑽孔灌注樁開鑽，標誌著土建三工區正式邁入實體工程施工階段。據悉，「南頭古城站」是20號線二期工程第4座車站，同時也是目前12號線與20號線的換乘站。

車站採用14米公共區雙柱島式站台，車站西端設單渡線，總長355.1米，南頭古城站分為東西兩側基坑，標準段寬21.3米，深度約18.9米～20.3米，頂板覆土約4.5米～5.2米。

20號線是深圳市第12條建成運營的地鐵線路，於2021年12月28日開通運營一期工程（由機場北站至會展城站），線路全長8.43KM，均為地下車站，遠期預留上延伸至東莞。

二期工程則起於南山區白石洲站，途徑新安街道，最終抵達機場東站，未來將是實現深圳市主、副中心的市域快線，架起大灣區環灣東岸經濟走廊，是支持深圳都市圈構建的主要動脈。推動區域一體化，促進深莞融合發展。

除20號線二期工程外，7號線二期工程的「學府醫院站」亦完成鋼軌接頭焊接，圓滿完成「長軌通」節點目標，具備跑車條件，為後續電通、調試等提供良好條件。據悉，7號線一期於2016年10月28日通車，全場30.17KM，橫貫南山、福田、羅湖3區，均為地下線路。二期全長2.28公里，共設2座車站，為北大站和學府醫院站。