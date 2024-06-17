廣東省12鎮街錄逾250毫米雨量　梅州水浸三縣一區超13萬戶停電

受強降雨雲系影響，廣東省12個鎮街錄得超過250毫米雨量；梅州市迎來暴雨天氣，低窪地區嚴重水浸。

截至6月17日上午7時，梅州全市超過13.7萬戶未恢復供電，部分鎮村處於失聯狀態。梅州市三防指揮部已將防汛Ⅱ級應急響應提升為防汛Ⅰ級應急響應。



據氣象監測，6月16日上午9時至6月17日上午9時，廣東全省有12個鎮街錄得超過250毫米的特大暴雨。（央視新聞）

6月16日起，梅州北部出現大範圍強降雨，部分低窪地帶水浸較為嚴重。據水文部門報告，6月17日清晨5時，韓江三河壩站（梅州市大埔縣三河鎮）水位漲至46.11米，超警戒4.11米（警戒水位42.0 米）。

水文部門預計，三河壩站將出現48.7米的水位超警戒6.0米，相應流量13000立方米/秒、達50年一遇（50年一遇流量13100立方米/秒）。高陂鎮八字碼頭淹浸6.5米左右，沿江二路淹浸5.5米左右。

本次強降雨致廣東梅州大埔縣5鎮受災。（央視新聞）

本次強降雨致大埔縣5鎮受災，全縣共投入救援力量1568人，至6月17日上午8時，全縣已轉移撤離10375人。大埔縣國省道受損受浸有10多處。

廣東省氣象服務中心消息，據氣象監測，6月16日上午9時至6月17日上午9時，廣東全省有12個鎮街錄得超過250毫米的特大暴雨，其中梅州平遠縣泗水鎮363.1毫米。

截至6月17日上午7時，梅州全市超過13.7萬戶未恢復供電，部分鎮村處於失聯狀態。（央視新聞）

南方電網梅州供電局消息，截至6月17日上午7時，廣東梅州全市未恢復供電用戶數為137969戶，其中梅縣區50172戶、蕉嶺縣44053戶、平遠縣28049戶、大埔縣15695戶。

梅州供電局將視天氣情況，對受災較重的縣鎮開展搶修復電工作。供電部門提醒，受影響用戶應注意雨天涉電安全，避免發生涉水觸電事故。