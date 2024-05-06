梅州市領導檢查道路安全　倡考慮土壤長時間浸泡或導致極端情形

5月1日凌晨2時許，廣東S12梅龍高速公路（梅大段）往福建方向路面塌陷，造成48人死亡。多名梅州市領導連日督導檢查道路交通安全工作。

梅州市領導強調，新一輪強降雨來臨，各級各有關部門要深刻汲取教訓，確保車輛人員通行安全，完善監測預警機制，充分考慮土壤長時間浸泡而可能導致的極端情形，及時巡查維修已有監測預警設備及系統。



梅州市領導強調，要堅持人防、物防和技防結合，完善監測預警機制，充分考慮土壤長時間浸泡而可能導致的極端情形，及時巡查維修已有監測預警設備及系統，運用科技手段完善監測措施，加密高風險點位巡查巡檢頻次，及時採取除險加固措施，設置安全提示和避險標識，確保險情早發現、早報告、早處置。

同時，要精準做好道路交通疏導工作，確保交通順暢有序；要建立健全應急預案體系，進一步細化完善預警發布、搶險救援、交通管制、緊急關停、人員轉移等處置預案，加強應急演練，增強科學高效、快速協同處置能力；要嚴格落實值班值守制度，強化應急聯動，確保一旦出現險情，能夠第一時間應對處置；要加強緊急避險等知識宣傳教育，不斷提高群眾自防自救能力。

梅州氣象部門早前預測，未來一周主要有兩次降水過程，分別出現在5月4日夜間至5日（雷陣雨，局部暴雨）和7日至8日（雷陣雨，局部暴雨），雷雨時局地伴有8級左右的短時大風等強對流天氣。降雨多發頻發導致土壤含水量升高，局部地區地質災害風險較高。

根據《梅州市防汛防旱防風防凍應急預案》的相關規定，梅州市三防指揮部已於5月3日23時啟動防汛Ⅳ級應急響應。