中國海警「登臨檢查」菲擅闖船　專家：對挑釁行為作出強有力震懾

中國海警局消息，6月17日，菲律賓派出1艘運補船、2艘充氣艇非法闖入南沙群島仁愛礁鄰近海域，企圖向非法「坐灘」軍艦運送物資。期間，菲運補船危險接近、蓄意碰撞中方正常航行的船隻。中國海警對菲船艇依法採取警告攔阻、登臨檢查、強制驅離等管制措施。

《環球時報》報道，中國南海研究院海洋法律與政策研究所副所長丁鐸博士受訪時稱，在菲律賓否定「君子協定」，持續在仁愛礁挑事並堅持運補的背景下，中國海警維護領土主權，行使職責，採取登臨檢查措施，既對菲挑釁行為進行強有力的震懾，同時也是行使國內法和國際法賦予的職權的體現。



6月17日，中國海警連續3次就菲律賓船隻侵闖仁愛礁一事發布消息，包括披露中國海警依法對菲船隻採取管制措施。

華陽艦在中國南沙群島仁愛礁海域巡航值守。（新華社）

相關人士稱，所謂的管制措施是指，面對菲律賓的挑釁行徑，中方會實施喊話、警戒、勸離等宣示性措施。同時，針對菲艦艇的惡劣行徑，管制措施會相應提升級別，採取攔截、登臨檢查、外逼等實質性行動。

相關人士續稱，此次行動中，菲艦艇故意調轉航路向中方艦艇實施惡意碰撞，而中國海警在第一時間就對外發布相關信息，表明中方鮮明態度和決心，同時也坦誠地向國際社會展示事實真相。

5月17日，中國海警3502編隊在南海黃岩島海域進行艦艇編隊運動訓練（無人機照片）。（新華社）

中國海警局出台的《海警機構行政執法程序規定》（下稱《程序規定》）於6月15日起實施。當中提到，對非法進入中國領海及其以內海域的外國船舶，經市級海警局以上海警機構負責人批准，可以依法扣留。

丁鐸表示，自《程序規定》發布以來，菲方一直對此故意炒作、蓄意歪曲甚至惡意抹黑，在規定生效後，菲方意圖對中方進行試探並實施挑釁行為。在《程序規定》生效兩天之際，菲律賓非法闖入南沙群島仁愛礁鄰近海域，並製造擦碰事件，「時機之巧合，行動之故意，不難看出這純屬是菲律賓自導自演的一出碰撞事件」。

2024年5月16日，中國海警局赤瓜艦執法員在菲律賓非法「坐灘」軍艦附近巡查。（新華社）

5月上旬，中國海警在南海黃岩島海域開展海上救生訓練。丁鐸認為，這表明中方做好應對突發事件的轉變。菲律賓不要心存僥幸，誤認為中方在應對中菲南海爭端上有所退讓，事實上中方始終劃有一條不可觸碰的紅線，不可逾越的底線，對任何突發情況都做好預案。

綜合菲方此前多次故意碰撞，丁鐸分析認為從中可以看出其三大意圖。首先，菲律賓為在國際輿論場上營造中方以大欺小的形象，故意通過現場影片、照片，編造故事展示其悲情形象。

中國南沙群島仁愛礁海域，海警執法員走訪附近的漁船。（新華社）

其次，菲律賓日前向聯合國申請擴展南海大陸架，在製造事端的同時，通過移花接木，可積累非法主張素材和資料，為其法理挑釁提供支撐。

第三，在這個過程中，菲律賓想要兩頭佔便宜，一旦非法擅闖成功，在國內可以大張旗鼓宣傳「反制中國成功」，鼓動士氣，而當惡意行徑遭中方阻攔，則會故意賣慘，煽動國際輿論，博取國際社會同情和支持。