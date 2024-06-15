深圳連日強降雨致大鵬所城部分城墻坍塌　屬全國重點文物保護單位

深圳連日持續受強降雨影響，周六（15日），被國務院列為「全國重點文物保護單位」的大鵬所城部分城墻坍塌，導致景區需臨時關閉。



17時51分，深圳市大鵬新區應急管理局發布《關於大鵬所城南門城墻發生小範圍坍塌的情況說明》指，大鵬新區應急、文體、街道辦事處等部門已第一時間趕赴現場處置。經排查，現場無人員傷亡或被困。坍塌區域周圍已設立安全圍擋，並正組織應急、文物等領域專家對坍塌情況進行全面評估。

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大鵬所城位於大鵬新區鵬城村，全稱「大鵬守御千戶所城」，深圳的別稱「鵬城」便來源於此。其東西345米，南北285米，佔地約10萬平方米，建於明洪武二十七年（公元1394年），隸屬南海衛。在明清兩代，大鵬所城為嶺南重要的海防軍事要塞，曾在對抗葡萄牙、倭寇和英殖民主義者的過程中起到重要作用。

而除了北門在清嘉慶年間被封塞外，大鵬所城的東、南、西三個城門保存較好。城內主要街道有南門街、東門街和正街等；主要建築有清廣東水師提督賴恩爵「振威將軍第」、清福建水師提督劉起龍「將軍第」等十多座清代府第式建築，此外還有侯王廟、天後宮、趙公祠、參將署等一批古跡。

大鵬所城被評為「深圳十大文化名片」之一。（網上圖片）

2001年6月，大鵬所城被國務院列為「全國重點文物保護單位」。2003年10月，鵬城村被建設部和國家文物局列為「中國歷史文化名村」。2004年6月，大鵬所城被評選為「深圳八景」之首。2016年6月，大鵬所城被評為「深圳十大文化名片」之一。

據央視周六晚報道，深圳大鵬新區累計雨量已達大暴雨，市氣象台18時35分將上述區域暴雨橙色預警信號升級為紅色，深圳市進入暴雨緊急防御狀態，上述區域山洪風險較大。當局呼籲民眾遠離低窪易澇等危險區域，注意防御暴雨可能引發的局部內澇、山洪、滑坡、泥石流等災害。