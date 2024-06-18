歐盟對華電動車徵反補貼稅　國家發改委：貿易保護主義短視非出路

歐盟擬對中國電動汽車徵收臨時反補貼稅，今日（18日），國家發展改革委召開6月份新聞發布會，國家發改委新聞發言人李超表示，歐委會的調查罔顧事實、漠視規則、預設結果，實際是將調查工作武器化、政治化。



6月12日，歐委會發布關於對華電動汽車反補貼調查的初裁披露，擬對進口自中國的電動汽車徵收臨時反補貼稅。李超表示，這一調查罔顧事實、漠視規則、預設結果，實際是將調查工作武器化、政治化，打著公平競爭的名義破壞公平競爭，對此中方堅決反對。

他又指，實踐充分證明，短視的貿易保護主義不是出路，溫室里的花朵是經不起風雨的。歐盟對自華進口電動汽車加徵關稅，不僅損害了中國企業合法權益，也將阻礙歐盟企業長遠健康發展，還將擾亂和扭曲包括歐盟在內的全球汽車產業鏈供應鏈；不僅損害歐盟消費者自身利益、加重歐盟化石能源對外依賴，也將破壞歐盟自身綠色低碳轉型進程和全球應對氣候變化大局。

他進一步強調，中國積極支持各國汽車企業公平參與競爭，維護全球汽車產業鏈供應鏈穩定，中方希望歐方深思慎行，尊重基本經濟規律和世貿組織規則，聽取歐盟產業界呼籲，糾正錯誤做法，盡快回到開放合作、綠色發展的正道上來。