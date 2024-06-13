歐盟向中國電動車加徵關稅　工商界堅決反對：籲切實遵守世貿規則

歐盟委員會6月12日宣布將向中國電動車加徵額外最高38.1%關稅，據央視13日報道，中國工商界對此表示堅決反對。



歐盟委員會宣布將向中國電動車加徵關稅，針對比亞迪（BYD）、吉利（Geely）、上汽集團（SAIC）等企業的電動車設不同稅率，最高達38.1%。中國商務部隨即回應稱，注意到歐方罔顧事實和世貿組織規則，中方對此強烈不滿，中國產業界對此堅決反對。

根據歐方指，措施擬在大約7月4日實施，其中對比亞迪的中國電動車加徵17.4%關稅，對吉利（Geely）的電動車稅率則為20%，對上汽集團（SAIC）電動車的稅率為38.1%。至於其他配合調查的公司則會面對21%關稅，非配合調查的公司面臨的稅率則為38.1%。

歐方指，措施擬在大約7月4日實施。（Getty）

央視報道指，在歐盟電動汽車行業未遭受任何損害，也未主動申請調查，並多次表示反對情況下，歐委會依然一意孤行採取徵稅措施。與此同時，歐盟向其電動汽車和電池行業提供了大量補貼，屬典型的雙重標準。在本案調查中，歐委會明顯違背世貿組織規則，調查程序顯失公平公正，中國應訴企業根本無法正常完成調查程序，歐委會因此以所謂「可獲得事實」規則裁定中國企業高額補貼幅度，中國行業企業將堅決拿起法律武器，在世貿組織規則項下捍衛自身合法權益。

報道續指，中國電動汽車行業依托全球產業鏈供應鏈，通過加強國際產業合作，持續推進技術創新，為全球電動汽車行業發展作出巨大貢獻，有效促進全球節能減排與綠色發展。歐委會濫用世貿組織貿易救濟規則，肆意採取貿易保護措施，嚴重違背市場經濟原則和國際經貿規則，嚴重破壞全球電動汽車產業鏈供應鏈穩定與安全。

中國貿促會、中國國際商會代表中國工商界呼籲歐方切實遵守世貿組織規則，立即取消對華電動汽車反補貼徵稅措施。中歐電動汽車行業合作前景廣闊，中歐業界應加強交流合作，通過磋商對話化解糾紛矛盾，通過互利共贏助力節能減排，通過融合發展實現綠色發展目標。