歐盟「出手」中國電動車企　為何還留下有一絲餘地？

歷經八個月的反補貼調查，歐盟終於對一系列中國電動車企下手。



中國電動車巨頭比亞迪被加課17.4%懲罰性關稅、吉利汽車被加課20%、上汽集團則被重課38.1%；其他在中國設廠造車的西方車企如特斯拉、BMW、雷諾等，也被額外加課21%關稅。

在這之前，歐盟已對中國電動車課徵10%的一般關稅。算上此次懲罰性關稅，上述車企的電動車要進入歐洲市場，將不得不上繳27.4%至48.1%的關稅。

這些企業面臨的懲罰性關稅之所以有高有低，歐盟委員會在本月12日公布的文件中解釋，這是依據各家企業在過去調查中的配合度決定，配合調查的公司只會被課21%以下的關稅。

這說明在歐盟眼中，上汽集團是最不配合的那個。

美歐等西方國家認為，中國政府的高額補貼人為壓低電動車的生產成本，造成市場競爭被扭曲，擔憂一旦中國電動車不受控地持續湧入市場，終有一天會將國內的純電動車廠商擠出市場。

2024年4月19日，奇瑞汽車同西班牙汽車公司Ebro-EV Motors簽署協議，將在巴塞羅那成立合資企業生產新型電動汽車，創造1250個就業崗位。（示意圖片）

去年10月啟動的反補貼調查，正是為了矯正被不公平補貼扭曲的競爭環境。

歐盟委員會說，委員會暫時認定中國純電動汽車價值鏈（BEV）收受不公平的補貼，對歐盟純電動汽車廠商構成了經濟傷害的風險。

歐盟目前正按照世界貿易組織（WTO）規定就懲罰性關稅一事與中國談判，如果雙方最終無法達成一項解決方案，關稅將從7月4日起臨時生效，直到27個歐盟成員國在11月前表決通過後才會實際徵收。

德國、瑞典、匈牙利、捷克和斯洛伐克均以不同原因表態反對。

歐盟其實沒下重手？

歐洲是中國電動車出海的主要目的地之一，布魯塞爾加徵關稅的決定勢必引發業界巨震。

德國基爾世界經濟研究所的研究報告說，只需20%的關稅就足以使中國向歐洲出口的電動車驟減四分之一。以2023年50萬輛的出口量估算，相當於12萬5000輛汽車、40億美元的貿易損失。

諮詢公司榮鼎集團（Rhodium Group）高級分析師塞巴斯蒂安（Gregor Sebastian）也在領英寫道，歐盟的關稅決定可能會導致中國電動車出口量「短期下降」。

他認為，鑒於2023／24年度中國有40%的電動車流向歐洲，臨時改變出口路線將是一項挑戰。

可見，歐盟豎起的關稅壁壘會在一定程度上，打斷中國車企在這片藍海繼續獲利的美夢，但有分析認為，歐盟似乎留下了一絲餘地。

2018-2024年3月，中國純電動車出口數量趨勢。（華經產業研究院）

榮鼎集團在研究報告中預估，要讓歐洲市場完全喪失在中國車企心中的商業吸引力，歐盟必須對中國電動車徵收45%甚至55%的高額關稅，這是因為中國電動車當下在歐洲市場的利潤相當可觀。

以比亞迪海豹U（Seal U）車型為例，海豹U在中國售價約為2萬零500歐元，在歐洲市場的售價則高達4萬2000歐元。

據估計，比亞迪在中國售出一輛海豹U的利潤只有1300歐元，在歐洲市場的獲利卻能高出10倍以上，達1萬4300歐元。即使歐盟對比亞迪加徵30%關稅，海豹U依然能在不抬高售價的情況下攫取可觀的利潤。

摩根大通分析師Nick Lai在一份報告中說，即使歐盟加徵關稅，比亞迪在歐洲售出每輛車的利潤仍可能比在中國售出同款車型高出1.5倍左右。

這並非比亞迪獨有的現象。面對國內日益飽和內卷的競爭環境，許多中國車企不得不人為壓低售價來爭取市場份額。但來到歐洲市場這一片藍海，就沒有刻意壓低售價的必要。

圖為2023年10月19日，比亞迪電動汽車正式進入匈牙利乘用車市場。（新華社）

《彭博社》引述海關數據顯示，從比亞迪小型車款海豚到上汽MG名爵MG4，中國電動車在歐洲的平均售價是國內的兩倍，這能很好地幫助企業對沖懲罰性關稅的衝擊。

此外，雖然歐盟對中國電動車的進口施加關稅壁壘，卻沒有對車企在歐洲內部的生產線下手。

比亞迪目前已宣布在匈牙利建立在歐洲的首座電動車廠，其他車企如上汽集團、奇瑞汽車等都計畫在歐洲部署生產線，幫助它們避過高昂關稅，繼續在歐洲搜刮龐大利潤。

實際上，在歐洲宣布一系列的關稅決定後，中國電動車業界的反應相對平淡。《路透社》報道，全國乘用車市場信息聯席會秘書長崔東樹直言，歐盟徵收的臨時關稅基本符合預期，不會對中國車企產生太大衝擊。

蔚來汽車也表示，儘管強烈反對此舉，但公司對歐洲市場的承諾仍堅定不移。

消息傳出後，比亞迪港股本月13日早盤依然飆升逾8%，直到收盤漲幅才收窄至4.15%、吉利汽車收盤錄得1.69%漲幅、只有被課最重關稅的上汽集團下跌1.55%。

敲打中國電動車的難處

正如《華爾街日報》形容，歐洲政要在應對中國電動車方面沒有簡單易行的方法。布魯塞爾官員要權衡的不只是貿易因素，還得考慮歐洲內部多元的政治生態、以及國際地緣政治的分裂態勢。

為了推動在2035年達成淨零碳排的目標，歐洲需要更多便宜的電動車來推動新能源汽車普及。如果在這時給價格比歐洲車低廉的中國電動車加徵關稅，很可能會給這一目標蒙上陰影。

2023年9月的德國慕尼黑車展，成了中國多個品牌電動車的舞台。（Reuters）

彭博新能源財經電動車研究團隊負責人奧多諾萬直言：「保護汽車製造商免受競爭，阻止消費者購買負擔得起的電動車，既不會説明他們實現氣候目標，也不會説明他們的國內產業。」

另一方面，如果歐盟效仿美國加課100%關稅，不僅可能會被外界質疑決策層背後有華盛頓影子、讓決策染上地緣政治色彩，更可能會招致歐洲最大貿易國之一——中國的報復，成為中歐之間全面爆發貿易戰的導火線。

ING銀行大中華區首席經濟師宋林向英國廣播公司（BBC）分析，市場通常將50%關稅視作一個門檻，如果關稅過於激進，那麼就有可能出現報復行為和矛盾升級。

然而，與中國爆發貿易戰想必並非布魯塞爾官員樂見的結果，尤其歐洲內部有不少國家依賴與中國的貿易，在本次關稅決定中就已經持反對意見。

由此看來，歐盟沒有對中國電動車下重手，保留與中國進一步斡旋的外交空間，或許正是布魯塞爾官員在謹慎權衡多方因素後，走出的一條中間路線。

+ 3

暨南大學國際關係學者王悠說，歐盟此次反補貼調查的目標是，保持自身電動車市場的公平環境，與美國尋求保持其在全球電動車領域的領先地位不同。歐盟此次動用的只是貿易工具，整個反補貼調查、關稅制定過程更透明，不像美國將電動車進口問題政治化，使用模棱兩可的調查方法在短期內作決定。

只是，10日落幕的歐洲議會選舉中，法國、德國等國的極右翼政黨大有斬獲，預示著歐洲可能會向右轉的政治新現實。當歐洲內部經濟保護主義的訴求更加強烈，誰也說不定當前保留下來的斡旋空間能持續多久。

中國官方除透過官媒、外交和商務部門重申立場，敦促歐盟認真反思，「不要在錯誤的方向上越走越遠」，截至目前沒有採取強硬的反制措施回應，但中國商務部13日已表明將保留向世界貿易組織提起訴訟的權利，並埋下對歐洲乳製品、豬肉等產品採取反制措施的伏筆。

這或許意味著，外交斡旋暫且還是中歐之間一個心照不宣的共識，只是這個共識極其脆弱，一旦被打破，北京早已準備好一攬子措施應對。

本文獲《聯合早報》授權刊載。

