陸家嘴論壇今開幕｜證監會宣布｢科創板8條｣　IMF成立上海區域中心

2024陸家嘴論壇將於今（19）日上午9時拉開帷幕，活動持續兩天。本屆論壇主題定為「以金融高品質發展推動世界經濟增長」，探討如何透過金融領域的改革與創新促進金融高品質發展，以金融高品質發展解決當前全球經濟面臨的問題，從而推動世界經濟持續增長。國際貨幣基金組織（IMF）一早即在會上宣布成立上海區域中心。



本屆論壇由證監會主席吳清與上海市市長龔正擔任共同輪值主席。根據現場的名牌，國家金融監管局局長李雲澤、人行行長潘功勝、國家外匯管理局局長朱鶴新，以及上海市政府的領導將悉數出席。

證監會主席吳清在論壇上宣布，證監會將推出「科創板8條」，標誌科創板改革再出發。（視覺中國）

綜合內媒報道，今年陸家嘴論壇設有8場全體大會，議題涵蓋當前經濟、金融領域的熱點問題，分別聚焦「以金融高品質發展推動世界經濟增長」、「加強國際貨幣政策協調，應對全球經濟復蘇挑戰」、「科技創新與資本市場高品質發展」、「綠色金融制度創新與市場激勵」、「對標高標準經貿規則，推進金融高水準制度型開放」、「銀髮經濟與養老金融」和「數字金融創新與治理」「建設高品質普惠金融體系」8個議題。

證監會主席吳清在論壇上宣布，證監會將推出「科創板8條」，標誌科創板改革再出發。《新華社》報道稱，科創板和註冊制的改革效應在過去五年期間不斷放大，今次改革將進一步突出科創板「硬科技」特色，包含健全發行承銷、併購重組、股權激勵、交易等制度機制，以更好服務科技創新和新質生產力發展。

事實上，早在論壇召開前夕，市場便已期待一系列重磅政策出爐。證監會辦公廳副主任王利此前在論壇發布會上透露，中證監將在論壇期間發布資本市場的相關政策措施。與此同時，證監會將與上海市政府共同建立資本市場支持上海加快「五個中心」建設的協作工作機制，助力上海國際金融中心增強競爭力和影響力，更好發揮上海在推進中國式現代化建設中的帶動和示範作用。

由上海市人民政府和國家金融管理部門共同主辦的「陸家嘴論壇」，旨在為各國政府領導人、金融界領袖和知名專家學者提供一個共商全球金融領域重大問題的國際性、高層次對話平臺，以促進和深化金融領域的全球對話與合作，並以此加快上海國際金融中心建設。