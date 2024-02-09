「國家隊」強勢進場　官方救市仍須治本

如果政策調整的時間點太慢，要恢復信心的時間就更長，成本也更高，這個局面已然出現。



在市場一片驚魂未定的悲觀氣氛中，負責維護資本市場秩序的中國證監會2月7日傍晚陣前換掌門。現任證監會主席易會滿被免職，由外號「券商屠夫」的中共上海市委副書記吳清接替。這一招擲地有聲，逼出了中國股市連續第三天反彈、「兔（年）尾」大漲的慶祝行情。

中國證監會主席易會滿7日遭免職，其上任以來的主要任務是推動資本市場的改革與開放。（視覺中國）

今年開年來，中國股市就「跌跌不休」。臨近春節前，滬指硬是在2月2日跌破2700點關口，2月5日又再下探近五年新低。過去幾天來，中國官方不斷釋出救市信號，撤換易會滿是這波「春節前救市大戰」中最新與最醒目的一招。

中國政府是抓準了民眾心理，知道沒有什麼比「換人做」更具震撼性效果。於是，小年夜（8日）這天上午，滬深三大指數就應聲高開，滬指全天漲1.28%，收報2865.90點；深證成指漲1.29%；創業板指漲1.16%。連股市估值最小的微盤股版塊也大幅反彈，超200家公司漲停，說明上漲行情不是假像，是真的反彈了。

中共上海市委副書記吳清接任中證監黨委書記及主席職務。（網絡圖片）

這下從官員、股民到上市公司總算能鬆口氣，能安心過年了，小股民的年夜飯興許能多加幾個菜，或趕在除夕再補買點豬肉。還記得3日有報道稱，儘管今年春節中國豬肉價格下降，但豬肉銷量卻明顯少於正常的節假日，反映出低迷的前景已普遍打擊了民眾的消費信心，甚至是物質生活水準。

官方趕在年關節前大救市，可以防止疲軟的市場進一步抑制消費信心，否則這年都不知道怎麼過了。去年12月中央經濟工作會議以來，高層一再要求「唱響中國經濟光明論」，股市連跌簡直是「光明論」的反調，若樓市股市皆慘澹，更談何信心？

再說了，內地股民最近湧到美國駐華大使館微博頁面，在一張關於長頸鹿保育的圖文下留言吐槽，構成讓人啼笑皆非的「長頸鹿事件」，不但丟面子，還可能衍生出政治問題，官方不救市，能行嗎？

對於被免職的易會滿，內地輿論普遍把他視為這波股市下跌的替罪羊，和2016年在股市「熔斷」事件中被免的時任證監會主席肖鋼一樣，官方沒有馬上宣布他們被免職後的去處。肖鋼是隔了一年多才當上全國政協委員這閒差。基於中國資本市場裡眾所周知的許多老問題，包括制度性缺陷、上市公司不透明甚至欺詐、散戶的投機心理，還有政治干預等，證監會主席的位子從來就不好做。

自從證監會1992年成立以來，多數主席都做不超過三年。作為第九任「掌門」的易會滿從2019年1月掌舵至本周，已屬在任時間第二長。回想起來，易會滿在2022年的中共二十大上從中央候補委員晉升為中央委員，一度還傳出可能出任央行行長，沒想到突然鎩羽。不過，易會滿的仕途原本有望上升，他是否會像肖鋼一樣從此退居二線，還難說。

易會滿的繼任者吳清，是首位證監系統出身的中國證監會主席，擁有經濟學博士學歷，此前曾嚴厲打擊了基金行業的「老鼠倉」，在證監系統內口碑甚佳。他在2017年後擔任上海市副市長、市委常委，與時任上海市委書記的現任中國總理李強直接共事，今後與身兼中央金融委員會主任的李強估計能密切配合。吳清去年2月就傳出可能會接掌證監會，如今在風口浪尖上 接任，肩負整頓資本市場秩序的重責，也是個苦差。

話說回來，官方這一波救市措施，總體上還是沒有脫離「國家隊」入場，對市場注入流動性、進一步開放境外投資、鼓勵銀行給房企更多支持、擴大掛牌基金（ETF）增持範圍等老辦法，帶來的提振作用有限。

直到本周中國證監會發重話，警告讓所謂的惡意做空者「傾家蕩產、牢底坐穿」，對欺詐發行行為全方位零容忍，再加上「換掌門」，才產生了立竿見影的效果。

陸股近來跌勢明顯，中央喊話著力穩市場、穩信心，吹響了股市保衛戰的號角。（路透社）

中國證監會放出「牢底坐穿」的重話，透露出公安部門已在參與金融監管。這強烈表達了政府的意志、產生震懾作用，但總歸是治標不治本，甚至會增添投資者的疑慮。

回想過去一年來，官方尋求提振中國經濟，也出台了眾多措施，但當局始終回避大規模和快速的救市措施，也沒有顯著與根本性的改革行動，而是讓市場參與者優勝劣汰，利用時間來讓長期結構性問題自我化解。當出現緊急情況時，官方首先發動輿論來提振信心，再下一步就可能啟動強力管制措施、甚至動用司法手段。

這也許是當局「定力」的表現，但是如果政策調整的時間點太慢，要恢復信心的時間就更長，成本也更高，這個局面已然出現。2024年面對股市連跌，不曉得是否因為要過年的緣故，當局這次的反應快而顯著，但效用能否持續還有待觀察。這會兒，至少讓大家先過個安穩年吧。

本文獲《聯合早報》授權刊載。

