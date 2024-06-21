「山河四省」年減139.18萬人　取代東北成中國人口減少最多區域

中國人口2023年減少203萬。據統計，31個省區中，只有11個省區常住人口增加，其餘20個皆減少，其中「山河四省」減少139萬人，超越東北成為人口減少最多區域。



近日，中國31個省市區均已發布2023年統計公報。統計公報顯示，只有浙江、廣東、海南、上海、江蘇、新疆、貴州、北京、天津、寧夏和西藏的常住人口呈現增長，合計增加162.04萬人，其中浙江增長最多，達50萬人，其次為廣東49萬人，海南16.19萬人。

至於其餘20個省區，合計減少370.51萬人。其中農業大省河南減少57萬人，數量居首，其次是山東39.82萬人，黑龍江37萬人。

圖為河南省會鄭州。（Wikimedia Commons）

過去，東北三省黑龍江、吉林、遼寧是中國人口減少的代表區域。2010年至2020年，東北合計減少1099萬人，其中黑龍江減少646萬，吉林減少338萬，遼寧減少115萬。

不過，情況在2023年有所改變，作為「山河四省」的山東、山西、河北、河南，已經接棒東北，成為人口減少最多的區域。除了河南、山東高居前二位外，河北人口減少27萬人，山西也減少15.36萬人。「山河四省」合計常住人口年減139.18萬人，超越東三省的60.25萬人。

報道指，「山河四省」常住人口大減，主要是本身經濟結構以傳統產業為主，新興產業及科技產業含量低，且缺乏優質的大專院校資源。由於缺少優質的產業提供就業，同時經濟發展又陷入下滑，想要找工作謀生存的人口便只能遠走他鄉。