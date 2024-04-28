深圳2023年常住人口達1779萬人　止跌回升較去年增近13萬人

4月28日，《深圳市2023年國民經濟和社會發展統計公報》發布，數據顯示，截至2023年末，深圳常住人口達1779.01 萬人，比2022年末增加12.83萬人。總量創歷史新高，增量位居北上廣深之首。深圳常住人口自2022年下跌後，重回增長態勢。



據《界面新聞》報道，深圳憑借宜居的環境、眾多的就業機會、相對寬松的落戶政策等原因，吸引了大量人口流入，成為中國過去十多年來人口凈流入最多的城市，其常住人口平均年齡僅有32.5歲。

2022年，由於新冠疫情等原因，一向以人口凈流入著稱的深圳，常住人口首次出現下滑，減少了1.98萬人，亦引發外界對深圳人口出現進一步下滑的擔憂。

深圳科技園每日來往的上班族人潮。（視覺中國）

而2023年常住人口數據的增加，表明深圳人口再次實現回流，特別是在全國人口總量減少的背景下，突顯深圳的活力和吸引力依然存在，也暫時打破外界對「深圳人口負增長」的擔憂。龍華、龍崗、寶安3個區也是深圳常住人口增量超過2萬人的大區，合計占全市人口增量比重超50%。

人口增長與城市的經濟和社會發展密切相關。2023年，作為三年新冠疫情防控轉段後經濟恢復發展的一年，深圳取得了GDP增長6%的成績，完成預期增長目標，分別高於全省、全國1.2和0.8個百分點，同時領跑北上廣深四大一線城市。

人口向經濟發達區域流動的趨勢仍然存在。2023年，深圳就業人口達1255.9萬人，城鎮新增就業19.66萬人，相關就業指標超額完成並創歷史新高。深圳三險總參保4036.34萬人次，同比增長3.7%。靈活就業人員參加養老保險72.34萬人，同比增長28.4%。

據《中國城市95後人才吸引力排名:2023》，深圳首次躍居榜首，成為最吸引「95後」的城市。指深圳擁有低於北京和上海的落戶門檻，疊加創新的產業結構，提供較多工作崗位，能吸引更多的年輕人就業。

人口的凈流入在公共交通方面也有所體現。深圳市統計局曾表示，「根據深圳交通運輸部門的監測，不管是鐵路、公路還是民航，今年（2023年）客流已經大幅地回升。」以深圳地鐵為例，地鐵作為城市重要的公共交通，過去一年，深圳地鐵多條線路的日均客運量刷新歷史紀錄，也在一定程度上印證了深圳人氣的回歸。

深圳地鐵早高峰（視覺中國）

據深鐵集團，2023年，深圳全市軌道交通線網累計運送乘客達到27.11億人次，客流總量同比2022年增長超56%（受疫情影響），共7次創下單日歷史客流新高，日均客運量達到742.72萬人次，同為歷史最高水平，12條線路相繼刷新歷史最高紀錄。2023年，深圳地鐵線網公共交通分擔率達歷史最高的70.9%，單日客運強度最高1.83萬人次，在國內500公里運營里程以上的城市中位列第一。

民航方面，2023年，深圳機場的多項業務指標刷新紀錄。機場全年累計實現旅客吞吐量5273萬人次，增長144.5%，國內航線旅客量居全國第二，超過歷史最高水平，機場單日旅客量、航班量紀錄，貨運通航點總數等也創下新高。

由於人口回升，2023年，深圳在消費表現上也有所突破，全市社會消費品零售總額首次破萬億，達10486.19億元，同比增長7.8%，成為廣東第二個、全國第五個萬億元消費城市。