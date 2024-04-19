研究：中國近半城市正在下沉　北方1500萬人口大城受災最重

發表於《科學》雜誌（Science）的一篇研究文章顯示，中國近一半的主要城市正面臨「中度至重度」程度的沉降。在海平面上升的情況下，這將使數百萬人面臨洪水風險。



據《路透社》報道，華南師範大學敖祖瑞領導的研究小組基於全國衛星數據的研究19日發表於《科學》雜誌上。研究顯示，中國45%的城市土地每年下沉速度超過三毫米，其中16%的城市土地每年下沉速度超過10毫米。主要原因是地下水位下降和建築環境的巨大重量造成導致的沉降。

研究團隊表示，由於中國城市人口已超過九億，即使是一小部分土地下沉，也可能對城市生活構成重大威脅。

研究估算，沉降已經給中國帶來每年超過75億元人民幣的損失。在下個世紀內，近四分之一的沿海土地可能會低於海平面，帶來更大的洪水風險。

擁有超過1500萬人口的北方城市天津被確定為受災最嚴重的城市之一。去年6月，天津一小區地面開裂，出現大面積沉降，3000名居民被疏散。調查人員將這場災害歸咎於水資源枯竭和地熱井的建設。

2019年4月30日，天津市和平區，夜色下的海河沿岸燈光絢爛輝煌。（視覺中國）

同時，內地許多老煤區也因過度開採而出現類似情況，當地政府經常被迫向搖搖欲墜的礦井中注入混凝土以加固土地。

英國東安格利亞大學（University of East Anglia）氣候變化研究中心主任尼科爾斯（Robert Nicholls）對《路透社》表明，對中國而言，這個問題是全國性的。同時，這也是一個全球問題的縮影。

今年2月發表的另一項研究顯示，全球約630萬平方公里的土地面臨沉降風險。印尼是受災最嚴重的國家之一，首都雅加達的大部分地區現已低於海平面。

本文獲《聯合早報》授權刊載。

