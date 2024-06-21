廣東9歲自閉症男童遭特殊學校3老師毆打　母：老師稱手腫是被蚊咬

廣東省肇慶市有家長近日在網上反映自己有自閉症的9歲兒子星星（化名），在當地一家特教機構遭到3名老師多次毆打，導致手部、胸部、右手甚至陰囊等多處軟組織挫傷。對此，肇慶市民政局表示，公安部門已經介入處理。



據劉女士介紹，星星有自閉症，難以適應普通學校的生活學習節奏，遂在老師建議下，到特殊教育學校學習。經多方咨詢，她決定將孩子送到肇慶市和融社會工作服務中心＝，「感覺還算正規」。

詎料6月5日晚，劉女士收到了中心歐姓老師發來的微信，稱星星流鼻血還吐血。劉女士趕緊來到學校，並詢問老師，孩子有沒有被打過，獲否定的回答。次日下午，中心法人滕某某詢問劉女士在醫院做了哪些檢查項目，對此，劉女士感到疑惑，「如果只是流鼻血，為什麽還要問我們有沒有拍胸片和顱片」。不過，雖然她看到星星後腦有些腫脹，但是很快就消腫了，「我也沒有多想，就把孩子送回去了」。

星星右手傷勢嚴重。（縱覽新聞）

到了6月17日，她再次接到老師電話，說星星長了一個針眼。而接回家後，她發現孩子狀態很不對勁，手腫了，不讓人踫，連筷子也拿不起來。當她問老師有沒有打過星星的手，獲對方回應「是蚊蟲叮咬的」，但感到懷疑的她當晚就報警。

之後，劉女士帶星星來到廣東省中西醫結合醫院進行了檢查。診斷證明書顯示，星星的頭部、胸部、右手、陰囊多處軟組織挫傷。而在民警協助下，劉女士查看了中心的閉路電視片段，結果發現孩子在中心一共被毆打了3次。

診斷證明書顯示，星星的頭部、胸部、右手、陰囊多處軟組織挫傷。（縱覽新聞）

第一次是6月5日，一名體型肥胖的女老師在孩子睡覺的時候騎在其身上，用拳頭不斷地進行毆打。第二次是6月11日，同一女老師用手不停地用力拍打孩子的頭部。而第三次則是6月17日早晨，由於比其他孩子起床晚，兩位老師過來叫星星起床，其中一位女老師拖拽星星腿時，發現星星尿床了，於是另一位女老師就拿著一塊塑料板子，不停打向孩子的胸部和腹部，即使孩子用手去抵擋，但暴力並沒有停止，持續毆打了近兩分鐘，這也是星星被毆打最嚴重的一次。

劉女士透露，用板子毆打星星的女老師，就是該培訓機構的法人滕某某。對此，肇慶市民政局社工科的工作人員表示，此事公安部門已經介入處理，一切以公安通報為準。