女子獨自出門　回家驚見幼子從4樓墮下躺地　跪地痛哭影片瘋傳

撰文：ETtoday
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浙江台州一位媽媽20日將年幼的兒子獨留4樓的家中，自行至超市採購。怎料，她一回到家就被鄰居告知，孩子從4樓墮下了，她跪在地抱著孩子大聲痛哭。

一名鄰居表示，曾多次告訴該媽媽不要將孩子獨留家中，沒想到悲劇還是發生了。

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據《椒點視頻》報道，5月20日，浙江台州發生一宗悲劇。

一位媽媽要到超市買東西，將兒子獨自一人留在家中便出門了。

孩子不慎從4樓窗戶墮下，該位媽媽現場跪地痛哭，懊悔不已。

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影片中，眾人圍著一名倒臥在地的小男孩，有的人急著報警，有的人上前關心。

一旁穿著白色上衣孩子的媽媽走上前，確認是自己的孩子後，跪在地上痛哭。一旁穿著洋裝的鄰居喊道：「你怎麼能這樣帶孩子？你怎麼忍心把他一個人丟在家裡？」

後續警方也抵達現場。據悉，有一名自稱是目擊者的網友表示，孩子疑似當場就死亡了。但當地警方未證實孩子的生死。

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