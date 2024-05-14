18歲少年受盡家庭折磨輕生後　父母找代孕生子　姐姐大義滅親報警

內地女生易婷的弟弟18歲時因抑鬱症輕生，他們的父母嘗試多次試管受孕失敗，打算代孕生子。



為此，易婷向當地警方檢舉，並呼籲社會重視青少年的抑鬱症。

姊弟從小受盡言語暴力 易婷：我也曾想過在同一個天台跳樓（點圖了解更多）：

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據「搜狐新聞極晝工作室」13日報道，2021年12月，18歲的少年易靖博因抑鬱症從家中天台跳樓輕生，當時他剛考上大學不到半年。

姐姐易婷比弟弟易靖博年長8歲，他們成長於充斥言語暴力的家庭裏，都是少年時就陷入情緒黑洞的「抑鬱小孩」。

易婷稱，她16歲時因為厭惡大人們沒完沒了的爭吵，也曾想過在同一個天台上跳樓輕生，但想到唯一親密的弟弟，放棄了這一念頭。

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2021年12月6日凌晨2點多，在斯里蘭卡從事寶石生意的易婷接到弟弟靖博的最後一通電話，她努力勸說弟弟不要輕生，但沒有成功。

因為新冠疫情以及政策變化，直到弟弟過世8個月後，易婷才回到內地。

而她得知的第一個消息是，父母在做試管嬰兒的手術，他們想再生一個男孩。數次試管嬰兒失敗後，夫妻倆打算代孕。

易婷表示：「他們至今沒有跟我探討過弟弟是怎麼回事，他的心理到底經歷了什麼，沒人在意我們的創傷。即使事情造成這麼嚴重的後果，也沒人問津為什麼會發生這樣的事。」

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為了消解悲傷，也為了讓弟弟能被更多人記得，易婷在bilibili網站上發布了幾則紀念影片。

出乎她意料的，評論區聚集了大量「病人小孩」的留言，她才意識到，像她和弟弟這樣因為原生家庭的傷痕陷入抑鬱症的，是一個隱秘而龐大的族群。

2024年初，得知父母多次試管嬰兒失敗，又在嘗試代孕後，易婷決定發聲，希望能阻止悲劇命運的循環。

易婷去聯絡當地派出所。警察告訴她，如果能提供確切證據，他們可以上門勸導，但如果孕母子宮內已經形成胚胎，只能等孩子生下後，依照代孕的事實去對父母處以罰金。

3月，易婷決定向媒體公開此事。她說自己這幾年備受困擾，她和弟弟都是因為失敗的家庭教育和令人窒息的氛圍，年幼而患上抑鬱症，自己幸運地逃離，而弟弟永遠留在了18歲。她從她母親那裏得知，有不少做代孕、試管的家庭，都是因為孩子輕生。

「如果這個生命到了這個世界上，他可能會跟我走同樣的路，我希望可以避免這一份痛苦。」易婷想透過公開的敘述，阻止父母瘋狂的生育念頭，也以此紀念弟弟，讓更多人關心抑鬱症，以及青少年的內心世界。

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