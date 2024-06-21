曾合作Nvidia股價暴漲！上市公司1家7口捲20億跑路　17萬散戶慘賠

近日，內地上市公司鴻博股份遭爆創始人家族一家七口套現20億人民幣（下同）跑路，據了解，該公司在2022年因與Nvidia（英偉達，又譯輝達）合作，一度迎來股價狂漲，公司在2023年還被稱作內地版「Nvidia」，如今神話已破滅。



有財經自媒體分析，大股東一家七口套現20億，持股從74%一路減持到5.8%，17萬股民被迫成為接盤俠。



據內媒報道，鴻博股份是創辦於1999年，主業一直都是印刷，尤其是彩券印刷。家族中的大姊尤玉仙當過塑印廠廠長，有資源、有管道，在2000年初曾經憑藉相對領先的技術而風光一時，在2008年成功上市，市值1500萬。

在鴻博股份IPO時，鴻博股份前十大股東合計持股超過74%，其中尤氏家族七口人就佔了70%。上市之後，鴻博股份雖然業務規模越來越大，但由於競爭激烈，價格不斷下滑，一直處於增收不增利的狀態。近6年來，該公司出現持續虧損，深交所曾對其持續經營能力提出質疑。

2022年，鴻博股份曾與Nvidia簽署合作協議，被視為大陸「AI算力牛股」。在與輝達合作前，鴻博股份曾先後嘗試跨界轉型大數據、手遊、5G、區塊鏈、小家電等領域，但都沒成功，營收在最近十年間一直原地踏步，而在跨界AI產業時因與Nvidia合作股價5個月內翻了近5倍，當時亦受到外界和投資者的不少質疑。

英偉達（NVIDIA，又名輝達）行政總裁黃仁勳2024年6月2日在演講時展示NVIDIA的Blackwell平台（Reuters）

內媒報道，博股份IPO、增發累計募資約12.6億人民幣，上市以來累計分紅1.8億，回報率僅14%。該尤氏家族從2019年起累計套現20億後離場，接盤人毛偉因為手頭緊，甚至還從尤氏家族的手中借錢來收購，在成為實控人後，毛偉股權隨後質押，然後又由於還不起債，股權被司法扣劃，即被法院以股權抵債，直至完全被扣劃完。

有報道稱，毛偉接盤的時候鴻博股份的股價處於相對低位，而自從2023年蹭上人工智慧（AI）、Nvidia的熱度之後，光是2023年上半年就漲了6倍。由於被司法拍賣的股權過戶後是沒有限售期的，相應的司法扣劃的股權也沒有限售期，經二級市場快速消化，出現了前面十大股東持股總和僅有5.8%，且一個持股超過2%的單一股東都沒有的奇怪情況。

內地上市公司鴻博股份遭爆創始人家族一家七口套現20億人民幣跑路。（微博）

據了解，「鴻博股份創始人家族套現跑路」登上新浪熱搜，引發熱議。許多網民批評，「A股就是這樣的市場」，更有人稱「A股的審核制度有極大的問題，而且懲罰機制對企業來說不痛不癢，所以才會有這麼多人頂風作案吧。」

亦有財經自媒體批評「鴻博股份」是資本市場上的故事大王，「憑藉講故事、畫大餅、蹭熱點這三大絕技在A股市場混的風生水起，「游火，就蹭手游；元宇宙火，就蹭元宇宙；AI火，就蹭輝達。人家輝達都不認識它，非說人家跟它有合作，於是順勢成為AI算力概念股，靠一手蹭熱點的絕技，贏得英偉博的雅稱，光是靠蹭熱點這一絕技就跟20多個熱點題材粘上了關係，這跟喜歡炒題材的A股堪稱絕配。」

該自媒體評價，只是潮水褪去，股民才知道鴻博原來是在裸泳，已經一毛不剩，「可惜的是大股東早已套現跑路，只剩下17萬股民在寒風中瑟瑟發抖。」