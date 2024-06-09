黃仁勳稱台灣為｢國家｣　 胡錫進：全球大公司唯一CEO敢這樣沒顧忌

美國人工智能晶片製造巨頭英偉達（Nvidia，又譯輝達）行政總裁黃仁勳近日訪台時，以英文稱台灣為「國家」（country），相關片段被大陸網民在微博上轉發，激起熱烈討論。



官媒《環球時報》前總編胡錫進發文批評稱，「黃仁勳應當說就是有點『飄』了」，又稱黃仁勳這樣沒有顧忌地宣稱台灣是一個「非常重要的國家」，在全球大公司CEO中實屬罕見，甚至可能是唯一的。



英偉達（NVIDIA，又名輝達）行政總裁黃仁勳2024年6月2日在演講時展示NVIDIA的Blackwell平台（Reuters）

據早前報道，日前黃仁勳在一個夜市接受採訪，談及了台灣在科技產業的重要性，黃仁勳用英文說：「台灣是全球最重要的國家之一，台灣位在電子產業的中心，電腦產業的發展也是因為台灣，所以台灣是非常非常重要的國家。」（Taiwan is one of the most important countries in the world. It is at the center of the electronics industry. The computer industry is built because of Taiwan, so it's a very, very important country.）

胡錫進發文稱，黃仁勳應當清楚，這樣指稱台灣對中國大陸是嚴重的冒犯，然而他還是那樣說了兩遍。

胡錫進稱，在西方，有些重要人物會因為說走嘴而把台灣稱為「國家」，但黃仁勳這一次的情況有所不同。盡管那是一次隨機採訪，但是黃仁勳對台灣問題的知識儲備理應能夠阻擋他發生這樣的「口誤」。他顯然對自己那樣說話做了放任。

胡錫進稱，這就是一種「飄」，做了商業公司CEO應當回避的事情，輕率地在地緣政治中涮了一下自己的腳。

有男「粉絲」知道黃仁勳正在附近演講，便即時走到商舖買新顯示卡，再請黃仁勳在顯示簽名。（網絡圖片）

胡錫進稱，黃仁勳這樣說話同時是對英偉達所依賴的全球化的破壞。台灣正在成為一個超級焦點，「台獨」作亂整個地區，而一旦中美因為「台獨」全面對抗，很可能成為全球化的終結。

胡錫進在文末稱，希望黃仁勳這次「飄」是一時糊塗了，他作為一名產生了全球影響的商業鉅子，有能力及時重建清醒，回歸真正有利於和平的努力方向。他應當採取必要行動，消除自己在台灣問題上信口開河所造成的負面影響，拒絕給自己掛上「支持台獨」的新標籤。