黃仁勳稱台灣為｢國家｣　 胡錫進：全球大公司唯一CEO敢這樣沒顧忌

美國人工智能晶片製造巨頭英偉達(Nvidia,又譯輝達)行政總裁黃仁勳近日訪台時,以英文稱台灣為「國家」(country),相關片段被大陸網民在微博上轉發,激起熱烈討論。



官媒《環球時報》前總編胡錫進發文批評稱,「黃仁勳應當說就是有點『飄』了」,又稱黃仁勳這樣沒有顧忌地宣稱台灣是一個「非常重要的國家」,在全球大公司CEO中實屬罕見,甚至可能是唯一的。



英偉達(NVIDIA,又名輝達)行政總裁黃仁勳2024年6月2日在演講時展示NVIDIA的Blackwell平台(Reuters)

據早前報道,日前黃仁勳在一個夜市接受採訪,談及了台灣在科技產業的重要性,黃仁勳用英文說:「台灣是全球最重要的國家之一,台灣位在電子產業的中心,電腦產業的發展也是因為台灣,所以台灣是非常非常重要的國家。」(Taiwan is one of the most important countries in the world. It is at the center of the electronics industry. The computer industry is built because of Taiwan, so it's a very, very important country.)

胡錫進發文稱,黃仁勳應當清楚,這樣指稱台灣對中國大陸是嚴重的冒犯,然而他還是那樣說了兩遍。

胡錫進稱,在西方,有些重要人物會因為說走嘴而把台灣稱為「國家」,但黃仁勳這一次的情況有所不同。盡管那是一次隨機採訪,但是黃仁勳對台灣問題的知識儲備理應能夠阻擋他發生這樣的「口誤」。他顯然對自己那樣說話做了放任。

胡錫進稱,這就是一種「飄」,做了商業公司CEO應當回避的事情,輕率地在地緣政治中涮了一下自己的腳。

有男「粉絲」知道黃仁勳正在附近演講,便即時走到商舖買新顯示卡,再請黃仁勳在顯示簽名。(網絡圖片)

胡錫進稱,黃仁勳這樣說話同時是對英偉達所依賴的全球化的破壞。台灣正在成為一個超級焦點,「台獨」作亂整個地區,而一旦中美因為「台獨」全面對抗,很可能成為全球化的終結。

胡錫進在文末稱,希望黃仁勳這次「飄」是一時糊塗了,他作為一名產生了全球影響的商業鉅子,有能力及時重建清醒,回歸真正有利於和平的努力方向。他應當採取必要行動,消除自己在台灣問題上信口開河所造成的負面影響,拒絕給自己掛上「支持台獨」的新標籤。