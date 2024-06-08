Nvidia破3萬億美元　黃仁勳晉身世界頂級富豪　靠一招爆紅｜燈神

「平生不識黃仁勳，就稱機迷也枉然」。以往燈神亦是打機一族，可謂「細細講已聽過黃仁勳間公司Nvidia個名」。因為打機時想畫面「夠靚」，定必要配備Nvidia旗下顯示卡。除顯示卡外，公司近年亦有生產與人工智能（AI）相關晶片產品，乘這樣的大浪，公司市值水漲船高，更於周三（5日）突破3萬億美元，成為全球市值第二大上市公司。作為舵手的黃仁勳，身家更已突破千億美元。



Nvidia成全球市值第二大上市公司

近日這位身家逾千億美元的超級富豪回到台灣，立即成為當地傳媒焦點。既因為Nvidia是炙手可熱企業，另一方面黃仁勳不少舉動極具話題性。先於「磚窯古早味懷舊餐廳」筵開七席，宴請廣達電林百里等一眾台灣科技界富豪。

繼而與林百里及台積電創辦人張仲謀，同逛夜市。再有在台灣女「粉絲」上衣胸口位置，即席揮亳簽名。這般「流量密量」霎時在社交媒體廣傳，亦成為傳媒報道內容。

英偉達（NVIDIA，又名輝達）行政總裁黃仁勳2024年6月2日在演講時展示NVIDIA的Blackwell平台（Reuters）

作風親民有求必應爆紅

其實近年黃仁勳每次返台皆受人關注，當然與台灣著重科技行業有關。另一個原因是黃仁勳作風親民﹑夠貼地，自然受人歡迎，其親民程度更可謂有求必應，如上文提及會在女「粉絲」上衣簽名。

男粉絲買顯示卡索簽名

其實去年黃仁勳在台灣時，有男「粉絲」知道本尊正在附近演講，便即時走到商舖買新顯示卡，再請他在顯示卡簽名。這些要求，一一答應。

有男「粉絲」知道黃仁勳正在附近演講，便即時走到商舖買新顯示卡，再請黃仁勳在顯示簽名。（網絡圖片）

答應前往餐廳用膳獲讚「找數真漢子」

他亦不介意行夜市，甚至答應過店員邀請，便盡可能抽空前往餐廳。雖然無法用膳，但也大方地放下800美元，獲讚「找數真漢子」。這些親民舉動，又怎會不讓人感舒服，不受人讚賞？

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親民形象惹港富豪關注

一眾KOL亦相當關注這位身家千億美元的超級富豪。如香港老牌地產富豪之一湯文亮，於周內在個人社交媒體上，兩度撰文談及黃仁勳，包括黃仁勳為女「粉絲」上衣簽名一事。

燈神認為台灣人無疑是熱情，黃仁勳亦好客。可是在公開合場這樣為女「粉絲」簽名，難免惹人側目。作為公眾人物親民是好，可是一言一行絕對要謹慎。

宴客講金是緊要 但講心更重要

湯文亮亦有論及黃仁勳宴客一事，認為宴請一班「大佬」，怎可能是費用不足5,000元新台幣的菜餚，又認為對方「唔識做有錢人」。燈神在網上看到當日宴席上的菜單，發現菜式均是家常菜，卻是黃仁勳自己喜愛。宴客講金是緊要，因為排場不足，難免會予人有待慢之感。可是講心是更緊要。若非自己喜愛，又豈敢與客共享？做人要懂得推己及人。更何況宴請客人，求的是聯誼共歡，菜式是否具派頭，有時實屬其次，重點是與誰分享枱上食物。

簡約務實作風更符合未來社會發展

不過於商場縱橫多年﹑兼且一向長袖善舞的湯文亮，其講法亦有其道理。當然科技界人士處事較為隨興，亦較崇尚務實及簡約，所以不論黃仁勳的做法，及湯文亮的說法皆有其合理之處，值得我等後輩學習。可是今日香港正朝發展科技﹑擁抱創新之路，簡約務實之風或許更符合未來社會發展趨勢。至於黃仁勳是否「識得做有錢人」，恕燈神無法下定論。