內地官方擬修改「有損中華民族精神」、「傷害民族感情」等表述

內地《治安管理處罰法》修訂草案擬二審，將修改「有損中華民族精神」、「傷害民族感情」等不易界定表述。



全國人大常委會法制工作委員會周五（21日）舉行記者會，宣布十四屆全國人大常委會第二十六次委員長會議決定，十四屆全國人大常委會第十次會議於6月25日至28日在北京舉行，治安管理處罰法修訂草案擬提交二審。

全國人大常委會法制工作委員會周五（21日）舉行記者。（網上圖片）

發言人黃海華指，2023年8月，十四屆全國人大常委會第五次會議對治安管理處罰法修訂草案進行了初次審議。根據各方面意見，擬提請本次常委會會議審議的修訂草案二次審議稿擬作如下主要修改：

一是，完善關於涉未成年人的違反治安管理行為的規定。

二是，為保護公民合法權益，維護社會公平正義，增加規定，公民為免受正在進行的不法侵害，有權採取制止行為。

三是，一些意見提出，修訂草案中「有損中華民族精神」、「傷害民族感情」等表述不易界定、執法中不易把握。經廣泛征求意見並綜合考慮，擬作出更有針對性、更具體的修改完善。

四是，針對違規養犬、犬只傷人事件時有發生，危害他人人身安全的情況，增加對違反法律法規出售、飼養烈性犬等危險動物，以及致使動物傷害他人的治安管理處罰。

五是，按照尊重和保障人權、規範和保障執法的要求，進一步完善程序規定，包括完善全程同步錄音錄像的情形；規範提取採集有關信息、樣本的程序規定；適當擴大治安管理處罰聽證的案件範圍；增加規定正在執行行政拘留處罰的人遇有參加升學考試、子女出生或者近親屬病危、死亡等特定情形的，可以申請出所等。