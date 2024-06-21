安徽黃山強降雨持續　具700多年歷史古橋修復11年後再遭洪水沖毀

安徽省黃山市自6月19日入梅以來持續出現強降雨，境內多條河流、水庫水位急升。其中，位於黃山市徽州區呈坎鎮呈坎村的全國重點文物保護單位、始建於元代的環秀橋20日晚被洪水沖毀。據了解，在2013年，環秀橋亦曾在洪水中被沖毀，災後在國家文物局的指導下，修復工作於當年底前完成。



據「中國天氣」計算，安徽黃山市平均降雨量超過了250毫米。（影片截圖）

據呈坎村黨總支書記羅志剛介紹，環秀橋6月20日晚6時半左右被洪水沖毀的，當時的雨勢很強，但目前看來，受損情況相較2013年要輕，「橋面以上的木質結構件大部分被沖走了，具體的受損程度需要進一步評估」。

目前，文物部門人員已經趕到呈坎村實地察看文物受損情況。呈坎鎮鎮長宮德晟表示，21日上午，呈坎村的水位已經下降，可以看到環秀橋橋面以下情況，橋墩主體沒有受損。羅志剛則表示，目前已找到部分環秀橋的木質結構件，從日後修復的角度來看，應該會比2013年的容易，因為當年石質結構的橋面亦被沖毀。

環秀橋被洪水沖毀。（澎湃新聞）

至於呈坎村的其他文保建築，羅志剛透露目前還沒有出現損毀的情況，雖有部分建築因洪水受淹受潮，但好在水位不深。目前，村民轉移安置工作已經完成。

公開資料顯示，環秀橋始建於元代，距今已有700多年，橋長26.65米，寬3.85米，高距水位4.55米，2001年6月列入第五批「國保」單位。2013年6月30日，千年古村落呈坎遭受百年不遇特大洪災襲擊，導致49幢國寶和大量的古民居受損嚴重，包括中華第一祠羅東舒祠（寶綸閣），而環秀橋亦被洪水沖毀。

之後，當地組織專業施救人員，尋回75%以上的木質構件，後經文物部門的鑒別，整理和編號並妥善保管。同年10月22日，由國家文物局派專業人員指導的修恢工作正式啟動，當局力求「修舊如舊」，完美還原其原有風貌。11月30日，修恢工作完成，並通過國家文物局專家組的驗收。12月8日，按照徽州古老傳統環秀橋的牌匾被掛上，被洪水沖毀的700歲環秀橋再現「昔日風貌」。