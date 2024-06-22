鈦白粉巨頭公司實際控制人病逝　14歲兒子繼承超過25億元股票

鈦白粉巨頭龍佰集團公司控股股東、實際控制人、名譽董事長許剛，於5月20日病逝，享年61歲。公司當時表示，許剛持有的公司股份將按法律、法規辦理繼承手續。綜合內媒報道，其14歲兒子繼承了超過25億元（人民幣，下同）的股票。



龍佰集團是全球最大的鈦白粉企業。（界面新聞）

據龍佰集團最新披露，公司近日收到許冉、未成年人許某某先生出具的《詳式權益變動報告書》，顯示，根據上海市靜安公證處出具的《公證書》，許剛生前並未訂立遺囑，也未與他人簽訂《遺贈扶養協議》，他生前持有的公司6.27億股股份（佔比26.25%），由其女兒許冉繼承5億股，由其兒子許某某繼承1.27億股。

以龍佰集團和東方鋯業當前的股價粗略估算，許冉、許某某繼承的股票市值分別約為101.35億元和25.73億元。根據上市公司公告分析，許某某是一位年僅14歲的學生。

龍佰集團表示，鑒於許某某系未成年人，他的母親王霞女士是其法定監護人，故許某某因法定繼承取得的上述龍佰集團股份所對應的一切權利，均依法由王霞代為行使，並登記在王霞名下。

根據王霞與許冉簽署的《表決權委托協議》的約定，王霞將其代許某某行使權利的龍佰集團全部股份所對應的身份性權利，包括（但不限於）參會權、提名權、提案權、表決權等身份性權利全部委托許冉行使。委託期限至2028年10月23日（即許某某十八周歲生日之日止）。

此外，龍佰集團還認為，許冉目前擔任公司副董事長、銷售公司總經理，作為公司經營管理決策層的重要成員，在公司重大經營決策中起到了關鍵性作用。因此，公司控股股東、實際控制人由許剛變更為許冉。

據悉，許冉出生於1990年，擁有澳洲麥覺理大學（Macquarie University）工商管理專業碩士學位，2014年開始進入龍佰集團工作。履歷顯示，其自2014年11月至今任佰利聯（歐洲）有限公司董事，2015年5月至今任佰利聯（美洲）有限公司董事，2017年3月2023年4月任龍佰集團總裁助理，2021年4月起任焦作市年輕一代民營企業家聯合會副會長，2022年7月起任焦作市工商聯副主席。

作為全球最大的鈦白粉企業，龍佰集團鈦白粉產能151萬噸/年，海綿鈦產能5萬噸/年，規模均居世界前列；磷酸鐵鋰產能5萬噸/年，磷酸鐵產能10萬噸/年，石墨負極產能2.5萬噸/年，石墨化產能5萬噸/年。

公司鈦產業基地布局河南、四川、湖北、雲南、甘肅等五省六地市，初步形成從鈦的礦物採選加工，到鈦白粉和鈦金屬製造，衍生資源綜合利用的綠色產業鏈；鋯製品由公司控股子公司東方鋯業經營。利潤9.51億元，同比增加64.15%。