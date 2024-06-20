24歲女偶像未婚生B：想過墮胎　支持女兒繼承生父王思聰財產

24歲女偶像黃一鳴曾參賽選秀節目《青春有你》，隨後未婚生女，日前聲稱孩子的爸爸是王思聰，然而男方全無回應，在日本與女子逛街。



她近日接受專訪，除了道出兩人熱戀過程，並透露懷孕後本想打掉，是媽媽鼓勵生下來。

黃一鳴先前就公開暗示孩子的父親很帥、有錢、基因好等等。（微博圖片）

更爆料男方曾希望她把小孩拿掉，但經過醫生建議後，她最後仍選擇生下孩子。（微博圖片）

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黃一鳴接受資深媒體人杜恩湖專訪。她2018年考上成都一所有影響力的電影電視學院播音主持系，2022年畢業那一年，與王思聰在成都的活甕相識，當時覺得相見恨晚，接著熱戀，但因為很多原因，雙方平靜分手，沒有發生矛盾。

王思聰。（視覺中國）

然而她發現兩個月生理期沒來，到醫院檢查得知懷孕，「想要把孩子打掉，但醫生說我的身體有點問題，以後懷孕機會不大，這次懷上了，最好不要打胎」。

未婚懷孕的黃一鳴陷入矛盾，加上自己家鄉在安徽安慶，民風傳統，要是讓鄰居知道了，肯定會引發議論，左右為難，為此偷偷傷心哭了好幾次。

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她陷入困難之際，是媽媽堅決支持生下來，媽媽說「王思聰不願意養，咱們家自己養，孩子是無辜的」。

最後她咬牙決定生下女兒，並取名「閃閃」。而她坦言，懷孕到生娃，王思聰並不知情，後來試圖聯繫，但是王思聰不回訊息。

黃一鳴表示，身為孩子的母親，支持女兒將來繼承王思聰的財產，如果王思聰不願意也無所為，自己會把孩子撫養長大。

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