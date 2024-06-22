中菲南海衝突　知情人士：菲方向中國海警潑灑不明液體、投擲重物

撰文：孫聖然
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周一（6月17日），中國海警與菲律賓補給船在南海仁愛礁發生衝突，菲方聲稱中方採用暴力手段，包括使用催淚彈、揮舞大刀「攻擊」菲方人員。
不過，內地官媒《環球時報》引述知情人士消息指，菲方人員面對中國海警的正常維權執法，態度十分囂張，不僅執意頑抗、多次衝撞中國海警執法艇，還向中國海警執法人員潑灑不明液體，相關行為構成惡意攻擊。

菲律賓2024年6月19日發布影片，指控中方採用暴力手段，包括破壞菲方船隻。（影片截圖）

據報道，菲律賓6月17日派出1艘運補船、2艘充氣艇闖入仁愛礁鄰近海域，企圖向「坐灘」軍艦運送物資，期間與中國海警執法人員發生衝突。

現場影像顯示，菲律賓的運補船艇多為菲海軍裝備，其中就包括可裝配重型機槍的菲海軍特戰隊的高速突擊艇。菲律賓傳媒亦報道，菲軍此次行動中攜帶的8支美製AR-15自動步槍被中方繳獲。菲律賓武裝部隊要求中方歸還繳獲的菲軍槍支。

中國海警出動橡皮艇和衝鋒舟以前後「夾擊」的方式，強制驅離菲軍的運補小艇。（環球時報）

《環球時報》引述知情人士消息指，雖然菲律賓派出準軍事力量，甚至是海軍特戰力量參與侵權行動，但中方依舊把反制行動維持在維權執法的範圍內，參與此次執法行動的中國海警執法人員，也僅僅攜帶正常的執法工具參與執法，並沒有向菲方一樣攜帶攻擊性武器，在維權執法過程中也做到了有理、有利、有節，處置合理、合法、規範，展現出了高度的專業性。

針對菲軍方聲稱「中方採用暴力手段，包括使用催淚彈、揮舞大刀『攻擊』菲方人員」，該知情人士又指，菲軍方人員一度十分囂張，不僅駕駛高速衝鋒艇躲避中國海警執法人員的跟監查證，還多次做出衝撞中方執法船的危險舉動，中國海警執法人員最終也是通過「跳幫」的方式控制菲方船艇，開展登臨檢查，在執法過程中，菲方人員通過向中國海警執法人員投擲金屬物件等重物負隅頑抗，還向中國海警執法人員潑灑不明液體，菲方的相關行為已經構成惡意攻擊。

中國海警首次登臨檢查菲律賓船隻。（環球時報）

中國外交部發言人林劍周四（6月20日）在例行記者會上表示，菲方說法完全是顛倒黑白，倒打一耙。菲方此次行動根本不是什麽人道主義物資補給。菲方船隻不僅夾帶建築材料，還偷運武器裝備，故意衝撞中方船隻，菲人員還對中方執法人員潑水、投擲物品等，有關做法明顯加劇海上緊張局勢、嚴重威脅中方人員和船隻安全。

林劍還說，中方依法採取必要措施維護自身主權合法合理，專業克制，無可非議。中方將堅決維護自身合法權益，同時敦促菲方立即停止海上侵權挑釁，否則後果自負。

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