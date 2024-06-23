自然指數十甲榜單中國佔7席　中科院連續12年居全球首位

2024自然指數研究領導者榜單近日發布，中國科學院仍居全球首位。據官方信息，中國科學院是中國自然科學最高學術機構、自然科學與高技術綜合研究發展中心。根據此前發布的數據，中國科學院已是連續十二年位列該排行榜全球第一。



美國時間6月18日，2024自然指數研究領導者（Nature Index 2024 Research Leaders）發布，中國科學院繼續位列全球首位，在化學、物理科學、地球與環境科學3個學科領域排名全球第一，在生命科學領域上升兩位，排名第二。

進入十甲榜單的機構中，有7間為中國機構，除了中國科學院，還包括中國科學院大學、中國科學技術大學、北京大學、南京大學、浙江大學及清華大學。

2024自然指數研究領導者前十榜單。（Nature Index官方網站）

此次最新的自然指數榜單是基於2023年1月1日至12月31日的統計數據，展示了自然科學和健康科學領域全球不同國家和科研機構高水平科研產出情況。

自然指數榜單主要採用論文數和貢獻份額兩種科研產出計算標準，通過包括作者單位信息和機構關係的數據庫，追蹤發表在145種高質量自然科學和健康科學期刊上的科研論文。

中國科學院科研項目。（@中科院之聲）

最新榜單顯示，高質量科研產出居前十位的國家是中國、美國、德國、英國、日本、法國、加拿大、韓國、印度和瑞士。與2022年相比，中國的調整後份額增長了13.6%，在排名前十國家中的增幅僅次於印度的14.5%。