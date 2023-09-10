中科院團隊用豬胚胎成功培育人類腎臟 或解決器官捐贈短缺問題
撰文：林芷瑩
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中國科學院廣州生物醫藥與健康研究院賴良學博士領導的研究團隊，在豬體內成功培育人類腎臟長達28天，有望解決器官捐贈短缺問題。
據介紹，研究團隊利用基因剪輯技術，將豬胚胎內兩個形成腎臟的基因去除，並加入人類幹細胞培養，讓植入代孕母豬體內的豬胚胎中培育出部分成型的人類腎臟。
研究人員共將1820個胚胎移植到13頭母豬體內，並在28天後分析5個胚胎，發現其腎臟似乎已正常進入第二發育階段，但培育出的腎臟含有高達60%的人體細胞和40%的豬體細胞。由於人類的血管會被懷孕母豬的免疫系統排斥，因此腎臟仍然帶有豬血管。
值得一提的是，研究中發現有極少量人類細胞進入了小豬胚胎的大腦和脊髓。若在後續實驗中，胚胎變成擁有部分人類大腦的活體小豬，或會引起倫理方面的擔憂。
論文第一作者、賴良學博士表示，以前在豬體內製造人體器官的嘗試沒有成功，但他領導的研究團隊改善了人體細胞與受體組織的整合，因此能夠在豬身上培育出人體器官；研究團隊未來會嘗試生成心臟和胰腺等其他人體器官。論文已在最新一期科學期刊《細胞幹細胞》（Cell Stem Cell）上發表。