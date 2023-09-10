中科院團隊用豬胚胎成功培育人類腎臟　或解決器官捐贈短缺問題

中國科學院廣州生物醫藥與健康研究院賴良學博士領導的研究團隊，在豬體內成功培育人類腎臟長達28天，有望解決器官捐贈短缺問題。



據介紹，研究團隊利用基因剪輯技術，將豬胚胎內兩個形成腎臟的基因去除，並加入人類幹細胞培養，讓植入代孕母豬體內的豬胚胎中培育出部分成型的人類腎臟。

研究團隊在植入代孕母豬體內的豬胚胎中培育出部分成型的人類腎臟。（南方都市報）

研究人員共將1820個胚胎移植到13頭母豬體內，並在28天後分析5個胚胎，發現其腎臟似乎已正常進入第二發育階段，但培育出的腎臟含有高達60%的人體細胞和40%的豬體細胞。由於人類的血管會被懷孕母豬的免疫系統排斥，因此腎臟仍然帶有豬血管。

值得一提的是，研究中發現有極少量人類細胞進入了小豬胚胎的大腦和脊髓。若在後續實驗中，胚胎變成擁有部分人類大腦的活體小豬，或會引起倫理方面的擔憂。

圖為胚胎內人類腎細胞（紅色熒光）與 「野生型」豬胚胎的特寫對比。（南方都市報）

論文第一作者、賴良學博士表示，以前在豬體內製造人體器官的嘗試沒有成功，但他領導的研究團隊改善了人體細胞與受體組織的整合，因此能夠在豬身上培育出人體器官；研究團隊未來會嘗試生成心臟和胰腺等其他人體器官。論文已在最新一期科學期刊《細胞幹細胞》（Cell Stem Cell）上發表。