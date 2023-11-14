中國科學院院士鐘萬勰病逝享年89歲　高齡仍堅持站著為學生授課

中國科學院院士、著名工程力學與計算力學專家、大連理工大學教授鐘萬勰，因病醫治無效，於2023年11月12日7時05分在大連逝世，享年89歲。



今年2月初，大連理工大學開學之際，89歲高齡的鐘萬勰仍堅持教學任務，提前半小時到達教室，堅持為學生站著授課。



公開資料顯示，鐘萬勰1934年2月24日出生於上海，1952年考入同濟大學橋梁與隧道工程專業。1956年畢業後到中國科學院工作。1959年，被錢學森派至中國科技大學擔任理論力學的主講教師。1962年調入大連工學院（現大連理工大學）工作，歷任研究實習員、講師、教授、工程力學研究室主任、工程力學研究所所長。1993年當選為中國科學院院士。

鐘萬勰院士。（網絡圖片）

鐘萬勰致力於工程力學與計算力學研究，對經典彈性力學結構力學分析有重大推進，創建「離散辛數學」方法；發明了精細積分法，計算結構力學與最優控製的模擬關系，參變量變分原理等，形成了鐘萬勰計算力學學術思想體系。他為中國建造首艘核潛艇製定了「潛艇耐壓殼強度」的設計規範，曾主持完成多個重大結構工程計算分析項目。

上世紀70年代初，以鐘萬勰為骨幹的團隊開發出結構分析計算程序軟件，填補了國內在計算力學領域研究的空白。到20世紀80年代初，國內已經有幾千個工程使用了鐘萬勰開發的軟件，解決了大量工程中的技術難題，中國在計算力學領域與國際的差距逐漸縮小。

鐘萬勰在為學生授課。（網絡圖片）

據介紹，晚年時雖然身體狀況不允許每日去實驗室，但鐘萬勰仍堅持親自走上講台為學生授課。今年2月20日，大連理工大學春季開學第一天，89歲高齡的鐘萬勰提前半小時到達教室，堅持不用拐杖，站著為學生授課，後經勸說坐下繼續授課。