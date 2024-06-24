内地多地出台政策鼓勵放棄農村宅基地進城買房　惹網民質疑

據《中國商報》近日報道，安徽鳳陽、江蘇南通、湖北鄂州等地出台鼓勵放棄、退出農村宅基地相關政策，引發市場關注以及網民熱議。「宅基地」是指中國農業人口獲得的用以建造住宅的集體所有權的農村土地。



據內媒近日報道 ，安徽鳳陽發布通知，明確指出：「自願放棄宅基地安置並進城購房，在原宅基地歸還村集體用於復耕復墾並拆除建（構）築物後，一次性給予5萬元購房獎勵（與貨幣、房票安置、購房補貼不同時享受）。」

微信公眾號「中國鳳陽」發布。（網絡截圖）

宅基地是指中國農業人口獲得的用以建造住宅的集體所有權的農村土地。（視覺中國）

農村宅基地示意圖。（視覺中國）

6月21日，江蘇南通也宣布即日起實施10條措施，其中包括自願退出（放棄）農村宅基地進城購房的，給予一定額度的獎補，具體標準由全市各地自行制定。

今年4月，湖北鄂州發布《關於推進就地城鎮化和房地產平穩健康發展的通知》。通知指出，鼓勵農村居民進城購房，按退出的宅基地面積給予購房補貼，退出的宅基地歸還村集體用於復耕復墾。

湖北鄂州發布通知。（網絡截圖）

內地買樓示意圖。（視覺中國）

對上述政策，有網友質疑「少了農民的勞動力，城市裏的人都吃什麼？」、「讓農民都進城接盤房子是吧？農民怎麼找工作怎麼生存呢？」、「農村人退出宅基地相當於被挖祖墳」。

也有人表示閒置的宅基地復墾是好事，「政府鼓勵並沒強制要求，而且農村有大量閒置的宅基地，沒人住，破敗不堪，置換復墾成耕地不好嗎？」。