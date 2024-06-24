内地多地出台政策鼓勵放棄農村宅基地進城買房 惹網民質疑
撰文：許祺安
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據《中國商報》近日報道，安徽鳳陽、江蘇南通、湖北鄂州等地出台鼓勵放棄、退出農村宅基地相關政策，引發市場關注以及網民熱議。「宅基地」是指中國農業人口獲得的用以建造住宅的集體所有權的農村土地。
據內媒近日報道 ，安徽鳳陽發布通知，明確指出：「自願放棄宅基地安置並進城購房，在原宅基地歸還村集體用於復耕復墾並拆除建（構）築物後，一次性給予5萬元購房獎勵（與貨幣、房票安置、購房補貼不同時享受）。」
6月21日，江蘇南通也宣布即日起實施10條措施，其中包括自願退出（放棄）農村宅基地進城購房的，給予一定額度的獎補，具體標準由全市各地自行制定。
今年4月，湖北鄂州發布《關於推進就地城鎮化和房地產平穩健康發展的通知》。通知指出，鼓勵農村居民進城購房，按退出的宅基地面積給予購房補貼，退出的宅基地歸還村集體用於復耕復墾。
對上述政策，有網友質疑「少了農民的勞動力，城市裏的人都吃什麼？」、「讓農民都進城接盤房子是吧？農民怎麼找工作怎麼生存呢？」、「農村人退出宅基地相當於被挖祖墳」。
也有人表示閒置的宅基地復墾是好事，「政府鼓勵並沒強制要求，而且農村有大量閒置的宅基地，沒人住，破敗不堪，置換復墾成耕地不好嗎？」。