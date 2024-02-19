習近平主持深改委第四次會議：增強土地要素對高質量發展保障能力

據央視《新聞聯播》今日（2月19日）報道，國家主席習近平19日下午主持召開了中央全面深化改革委員會第四次會議，並強調增強土地要素對優勢地區高質量發展保障能力，進一步提升基層緊急管理能力。李強、王滬寧、蔡奇出席會議。



審議通過了《關於改革土地管理制度增強對優勢地區高質量發展保障能力的意見》、《關於促進經濟社會發展全面綠色轉型的意見》、《關於進一步提升基層應急管理能力的意見》、《關於加速形成支持全面創新的基礎制度的意見》、《中央全面深化改革委員會2023年工作總結報告》、《中央全面深化改革委員會2024年工作重點》。

習近平主持會議時強調，要建立健全同宏觀政策、區域發展更加高效銜接的土地管理制度，提高土地要素配置精準性和利用效率，推動形成主體功能約束有效、國土開發協調有序的空間發展格局，增強土地要素對優勢地區高質量發展保障能力。促進經濟社會發展全面綠色轉型是解決資源環境生態議題的基礎之策，要堅持全面轉型、協同轉型、創新轉型、安全轉型，以「雙碳」工作為引領，協同推動降碳、減污、擴綠、成長，把綠色發展理念貫穿經濟社會發展全過程各方面。

習近平指出，要進一步提升基層緊急管理能力，推動緊急管理工作力量下沉、保障下傾、關口前移，有效防範化解重大安全風險，及時有力有效處置各類災害事故，築牢安全底板，守牢安全底線。要緊扣制約科技與經濟深度融合的突出問題，圍繞創新要做什麼、誰來組織創新、如何支持激勵保護創新，持續深化改革攻堅，加速建立全面創新的基礎制度。