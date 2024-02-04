因土地問題與鄰居及村官糾紛　浙江男去年除夕前殺6人判死刑

新華社報道，浙江溫州男子楊功迅與鄰居及村官因為屋前土地問題發生糾紛，在去年1月19日晚上（農曆除夕前兩日）以砍刀劈砍、駕車撞擊等手段，致6人死亡及一人輕傷。溫州市中級法院昨日（3日）公開開庭審理楊功迅故意殺人、搶劫一案並當庭宣判，以故意殺人罪判處楊功迅死刑，剝奪政治權利終身；以搶劫罪判處楊功迅有期徒刑6年，並處罰金2萬元（人民幣，下同），決定執行死刑，剝奪政治權利終身，並處罰金2萬元。



浙江溫州男子楊功迅與鄰居及村官因為屋前土地問題發生糾紛，在去年年初以砍刀劈砍、駕車撞擊等手段，致6人死亡及一人輕傷。（資料圖片）

法院經審理查明，被告人楊功迅之父與楊某垢之父為遠堂兄弟，2018年1月，雙方因屋前菜園地界線發生糾紛並互毆，後經調解雙方達成和解。之後，楊功迅之父因冠心病住院進行手術，楊功迅歸咎於此前的糾紛，反悔和解。

屬地社區書記白某已等人多次組織調解，楊功迅領取部分調解款後又反悔，雙方矛盾未完全化解。加之婚姻變故、經濟狀況惡化等，楊功迅遂心生怨恨，預謀報復。

2023年1月19日晚上（農曆除夕前兩日），楊功迅在溫州市平陽縣內以砍刀劈砍、駕車撞擊等手段，致被害人白某已（歿年47歲）、陳某綠（歿年66歲）、楊某英（歿年78歲）、陳某連（歿年73歲）、楊某垢（歿年47歲）、王某玉（歿年70歲）6人死亡及楊某燕輕傷。作案途中，楊功迅持刀威脅劫取了私家車。後楊功迅投案。

法院認為，楊功迅故意非法剝奪他人生命，致6人死亡、1人輕傷，其行為構成故意殺人罪；以持刀威脅方式劫取他人車輛，其行為構成搶劫罪，應予數罪併罰。楊功迅殺人犯意堅決，犯罪手段特別殘忍，情節特別惡劣，罪行極其嚴重，應依法嚴懲。雖楊功迅有自首情節，但其採取極端暴力的方式泄憤報復，殘殺無辜老弱，於法不容，綜合其犯罪事實、性質、情節和對社會的危害程度，不足以對其從輕處罰。故依法作出上述判決。

報道指，該案發生後，市縣兩級紀檢監察機關已依規依紀依法對16名在矛盾化解中作風不實、履職不力的黨員幹部嚴肅追責問責。