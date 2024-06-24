中國重用運載火箭10公里飛行試驗成功　有望降低人類進出太空成本

6月23日，中國圓滿完成重複使用運載火箭首次10公里級垂直起降飛行試驗任務，火箭由中國航天科技集團八院（上海航天技術研究院）抓總研製。此次飛行試驗的成功，標誌著中國重複使用運載火箭研製取得了重要突破。



據《澎湃新聞》報道，下午1時許，在酒泉衛星發射中心，3.8米直徑的重複使用運載火箭新技術驗證箭豎立在場坪發射台上，3台變推液氧甲烷發動機點火，噴出藍色尾焰，箭體上升至約12公里高度，中心發動機調節推力，火箭受控下降，在距離地面50米處，四條著陸腿展開，隨後火箭緩速下降，高度趨近於零，穩穩落在回收場坪，實現定點垂直軟著陸。

首次10公里級垂直起降飛行試驗。（中國航天科技集團）

首次10公里級垂直起降飛行試驗。（中國航天科技集團）

據報道，本次試驗是目前中國重複使用運載火箭最大規模的垂直起降飛行試驗，也是中國自主研製的深度變推液氧甲烷發動機在10公里級返回飛行中的首次應用。

液氧甲烷發動機為火箭提供動力，低溫的液氧、甲烷推進劑在充分燃燒後只產生水和二氧化碳，不僅清潔環保，還沒有結焦積碳問題，有利於發動機的重複使用。同時甲烷製取成本較低，適應火箭商業化發展方向。

試驗全面驗證了3.8米直徑箭體結構、大承載著陸緩衝技術、大推力強變推可復用發動機技術、雙低溫增壓輸送技術、返回著陸的高精度導航制導控制技術及健康監測技術，為2025年如期實現4米級重複使用運載火箭首飛奠定了技術基礎。

首次10公里級垂直起降飛行試驗。（中國航天科技集團）

首次10公里級垂直起降飛行試驗。（中國航天科技集團）

當前，世界各國都在大力發展重複使用運載火箭，垂直起降回收是在火箭原有外形上進行改進，增加了柵格舵、返回控制系統、著陸緩衝系統等，使火箭一子級得以重複利用，進一步提升火箭運載效率，降低人類進出太空的經濟成本。