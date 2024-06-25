嫦娥六號今返回地球　官方：內蒙古四子王旗著陸場準備就緒

6月25日，嫦娥六號將從38萬公里外的「月宮」攜帶「土特產」返回地球。據酒泉衛星發射中心著陸場氣象保障團隊消息，當前內蒙古四子王旗著陸場的氣象條件完全滿足返回要求，氣象人員將持續觀雲測雨，全力確保嫦娥六號平安歸來。



據新華社報道，嫦娥六號返回器的主著陸場內蒙古四子王旗阿木古郎草原，在蒙古語中意為「平安」的土地。在6月，阿木古郎草原正值春夏之交，大風、雷暴、沙塵、陣雨等時有發生，天氣瞬息萬變，氣候情況異常覆雜，給返回搜索任務帶來不小的挑戰。

嫦娥六號返回器的主著陸場為內蒙古四子王旗阿木古郎草原。（烏蘭察布雲）

酒泉衛星發射中心盛文傑介紹，相較於東風著陸場來說，四子王旗著陸場強對流天氣更多、強度更強、變化更加劇烈，對流雲團往往在十幾分鐘之內便能從比較薄的雲團發展成深厚的積雨雲，風速甚至在幾分鐘之內便從4米每秒增加到20米每秒。

而為了是次嫦娥六號返回搜索任務，著陸場氣象保障團隊早在2023年7月便部署了氣象數據庫，整理和匯總了自動氣象站近10年來收集的700多萬條氣象數據，方便預報員取用查詢，以盡快掌握著陸場附近的氣象規律。

嫦娥六號將攜帶月背「土特產」返回。（CLEP）

任務正式進入準備階段後，盛文傑又和團隊共同編寫了著陸場氣象實況顯示小程序，做出風向、風速、降水、能見度以及淺層風測量系統實時繪圖等天氣信息的顯示頁面，精準地為天氣「把脈」。而這取得成果，某次，天氣雷達回波圖上顯示對流雲團正快速聚集，隊員們迅速組織氣象會商，並立刻發布對流天氣預警，就在預警發布的短短十幾分鐘後，著陸場區內的第一次陣風便刮了過來，與判斷完全一致。

盛文傑強調，精準、精細、精確，多從實際的天氣中積累經驗，是他們完成任務的信心和底氣；團隊有信心、有決心、有能力迎接嫦娥六號凱旋。