OpenAI今年7月起終止中國API服務　香港用戶都將受影響？

ChatGPT開發商OpenAI的服務在全球超過160個國家及地區提供，但未包含中國內地及香港在內，但不少中港兩地企業都會透過虛擬私人網路（VPN），來存取OpenAI的API平台。



6月25日，有多名用戶陸續收到OpenAI的官方郵件通知，信中寫道，自7月9日起，OpenAI將開始阻止來自非支援國家和地區的API流量，以阻止這些國家的公司利用ChatGPT建構自家AI產品。受影響組織若希望繼續使用OpenAI的服務，必須在其支援的國家或地區內訪問。



據一名業內人士分析，OpenAI官方此前就不向中國境內提供服務，目前，使用OpenAI的能力主要有兩個主流管道，一是對接OpenAI官方提供的API；二是對接微軟Azure提供的OpenAI能力。但該業內人士也表示，此前在國內對接OpenAI官方提供的API使用OpenAI能力，就始終面臨著隨時被封禁的可能。

OpenAI的通知信寫道，：「根據數據顯示，你的組織有來自OpenAI目前不支持的地區的API流量。7月9日起，我們將採取額外措施，停止這些不支援的國家和地區名單上的API使用。

ChatGPT開發商OpenAI宣布終止中國API服務。（網絡圖片）

值得關注地是，今年6月13日，OpenAI宣佈退役的美國陸軍將軍Paul M. Nakasone（保羅·仲宗根）將加入公司董事會。OpenAI在官網的一篇文章中寫道，仲宗根先生的見解將有助於OpenAI更好地瞭解如何利用人工智慧來加強網路安全，快速發現和應對網路安全威脅。

公開資料顯示，仲宗根是網路安全、技術進步和全球網路防禦領域的頂尖專家。在陸軍軍官生涯中，他為美國網路司令部的成立發揮了關鍵作用。業內猜測，OpenAI終止向中國等國家提供API服務，或與新上任的這名新董事會成員有關。

《證券時報》報道，過往大陸國內不少初創企業，是通過接入OpenAI API的方式，用來建造自家大模型或者AI應用。所以是次OpenAI終止對相關地區提供API服務，或會對希望借助OpenAI大模型創業的公司帶來毀滅式打擊，亦會有一批沒有自家核心技術的公司，在未能及時找到替代方案的情況下，被市場淘汰。

另一方面，這也將倒逼中國的大模型公司加速自主研發，並促使更多的創業公司選擇大陸國產大模型，規避日後可能的風險。

不過亦有內媒指，由於國內大模型網站都需經過備案和審批，依賴OpenAI技術的中國公司通常將GPT API部署在海外站點，技術封鎖影響有待觀察。

國產AI開發商趁機吸客？

在OpenAI封鎖消息傳出後，不少中國AI模型開發商都紛紛出手，宣布將推出各種優惠計畫，吸引開發者「搬家」，包括百度智能雲、阿里雲、智譜等在內，多個中國AI平台已快速推出「搬家服務」，提供優惠吸引中國的OpenAI API用户，切換到國產大模型。