ChatGPT母企OpenAI行政總裁Sam Altman據報對員工表示OpenAI年化收入有望達到34億美元(約265.2億元)。



報道引述知情人士稱,Altman於員工會議上表示,其中絕大部分收入來自OpenAI的產品和服務,約32億美元,而OpenAI通過微軟Azure提供人工智能(AI)模型接入,也有望獲得約2億美元收入。

此前曾報道指出,在2023年底OpenAI年化收入約為16億美元。

奧爾特曼:Sam Altman, CEO of OpenAI, attends the 54th annual meeting of the World Economic Forum, in Davos, Switzerland, January 18, 2024. (Reuters)