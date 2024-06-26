李強：中國疫後經濟不能下猛藥，有信心全年GDP增5%

國務院總理李強6月25日在夏季達沃斯論壇上致詞，談到中國現正面臨的經濟挑戰時強調，經過疫情幾年的衝擊，中國的經濟就像一個大病初癒的人，「按照中醫理論，這個時候是不能下猛藥的」，需要「固本培元」，他亦稱有信心能實現全年5%左右的經濟增長目標。



李強在致詞時提到，這些年，中國持續推動高質量發展，加快發展新質生產力，培育壯大新動能，中國新產業的快速興起，順應了全球科技革命、綠色發展的大勢，根植於自身超大規模市場、完備產業體系、豐富人力人才資源、多樣化應用場景等獨特比較優勢，有力支撐了中國經濟持續健康發展，也為各國企業創造了更大合作空間。

2024年4月25日在中國江蘇省連雲港，航拍機拍攝到一大批比亞迪電動車正準備運到比亞迪探索者一號輪船上，出口到巴西。（Reuters）

李強指出，中國要始終把握建設開放型世界經濟的大方向，開闢未來經濟發展的廣闊藍海，包含深化科技交流合作，為科技創新營造開放、公正、非歧視的環境，以及厚植綠色發展底色，共同推動綠色低碳產業發展。

針對歐美近期對中國電動車加徵關稅，李強致辭時稱，強調中國電動車等新產業崛起順應全球大趨勢，緩解世界通脹壓力，為應對氣候變化作出貢獻。

李強說，還有維護開放市場環境，摒棄陣營對立，反對「脫鈎斷鏈」，維護產業鏈供應鏈穩定暢通，引導推動全球化健康發展，並促進包容普惠發展，統籌好發展和治理，努力讓創新成果造福更多國家和人民。

針對世界經濟論壇主席施瓦布關於中國如何面對消費不振、人口老齡化等經濟挑戰的問題。李強回應，中國政府正借鑒中醫中的固本培元理念，精準調理經濟，改善中國經濟的基礎。

李強進一步指出，經過疫情幾年的衝擊，經濟就像一個人大病初癒，「按照中醫理論，這個時候是不能下猛藥的，應該精準調理、慢慢調理，使它的基礎逐步得到恢復。」