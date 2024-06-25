夏季達沃斯｜李強：搞脫鈎斷鏈只會割裂地區之間經濟連繫

中國總理李強6月25日在世界經濟論壇2024年年會上發表特别致辭，他稱你爭我奪的情況在一定程度上，導致一些地方逆全球化抬頭，出現地緣衝突加劇等問題。



李強說面對世界經濟困境，各國如果只考慮自身利益最大化，如果不顧及他人利益，甚至不惜開歷史倒車，搞脫鈎斷鏈及小院高牆，只會抬高全社會、全球的經濟運行成本，割裂地區之間的經濟連繫，激化矛盾及紛爭，把世界各國拖入爭蛋糕，但蛋糕愈爭愈少的惡性循環中，這是不願見到的情況。

中國電動車・中國電動車業・中國電動車電池：圖為2024年4月25日，中國北京，參觀者在北京國際汽車展覽會上觀看極氪Zeekr出品的MIX電動車。（Reuters）

圖為2024年4月25日，中國北京，參觀者在北京國際汽車展覽會上觀看極氪Zeekr出品的MIX電動車。（Reuters）

他稱，中國電動汽車、鋰電池和光伏等新興產業快速崛起，豐富國際市場的供應，緩解世界通脹壓力，為全球應對氣候變化做出積極貢獻。

中國電動汽車、鋰電池、光伏等中國新興產業的發展蓬勃，多國指中國「產能過剩」爭議。時，為此做出辯護。

他強調，中國生產的這些產品，首先是保障國內需求，同時也豐富國際市場的供應，緩解世界通脹壓力，為全球應對氣候變化做出中國的積極的貢獻。

李強說，中國的新產業快速崛起，根植於中國自身獨特的比較優勢，包括有14億多人口的超大規模市場、完備的產業配套體系、豐富的人力人才資源、多樣化的應用場景等。

中國總理李強2024年6月18日在澳洲珀斯舉行的午宴上發表演說。（Getty）

圖為中國總理李強2024年6月25日在中國遼寧省大連舉行的世界經濟論壇新領軍者年會（夏季達沃斯論壇）開幕式上發表演說。（Reuters）

此外，李強也指出，中國消費者對新技術接受度比較高，也為企業創新和產品的迭代搭建一個寬廣的平台。

他說：「規模經濟效益的持續顯現，能夠有效地攤薄企業的創新成本，也能夠容納更多的不同的技術路線、商業模式在中國競相成長，這就是中國新興產業具有較強競爭力的真正根源所在。」