李強：中國新興產業快速崛起根植於自身獨特的比較優勢

中國總理李強6月25日在世界經濟論壇2024年年會上發表特别致辭，稱中國電動汽車、鋰電池和光伏等新興產業快速崛起，豐富國際市場的供應，緩解世界通脹壓力，為全球應對氣候變化做出積極貢獻。



中國電動汽車、鋰電池、光伏等中國新興產業的發展蓬勃，多國指中國「產能過剩」爭議。時，為此做出辯護。

他強調，中國生產的這些產品，首先是保障國內需求，同時也豐富國際市場的供應，緩解世界通脹壓力，為全球應對氣候變化做出中國的積極的貢獻。

李強說，中國的新產業快速崛起，根植於中國自身獨特的比較優勢，包括有14億多人口的超大規模市場、完備的產業配套體系、豐富的人力人才資源、多樣化的應用場景等。

中國總理李強2024年6月18日在澳洲珀斯舉行的午宴上發表演說。（Getty）

圖為中國總理李強2024年6月25日在中國遼寧省大連舉行的世界經濟論壇新領軍者年會（夏季達沃斯論壇）開幕式上發表演說。（Reuters）

此外，李強也指出，中國消費者對新技術接受度比較高，也為企業創新和產品的迭代搭建一個寬廣的平台。

他說：「規模經濟效益的持續顯現，能夠有效地攤薄企業的創新成本，也能夠容納更多的不同的技術路線、商業模式在中國競相成長，這就是中國新興產業具有較強競爭力的真正根源所在。」