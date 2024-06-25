大陸新規懲治台獨最高判死刑　賴清德：中國無權制裁台灣人民

最高人民法院、最高人民檢察院、公安部、國家安全部、司法部6月21日下午在國台辦連袂發布《關於依法懲治『台獨』頑固分子分裂國家、煽動分裂國家犯罪的意見》，自發布之日起施行。



台灣總統賴清德6月24日回應該法稱，「民主不是犯罪，專制才是罪惡，中國沒有任何權力可以制裁台灣人民，只因為台灣人民的主張；中國更沒有跨域追溯台灣人民的權力」。



5月20日上午，賴清德發表就職演說。（台灣總統府）

賴清德6月24日首度在總統府敞廳發表談話，有媒體提問，大陸國台辦日前宣布懲戒各種型態的台獨作為，最重可判死刑，還能跨國追溯行動，這對海外、在陸經商的台商會不會有增加人身安全風險的情況？

賴清德回答問題前，先向中國南方因暴雨成災的民眾表達慰問之意，他說，希望中國災後重建能夠順利，讓受災民眾能夠儘速回復正常生活。

賴清德提到，中國認為不贊成統一就是台獨，那台灣只有「統一促進黨」不是台獨。賴清德呼籲中國正視中華民國的存在，和台灣民選政府交流對話，「否則台灣跟中國的關係只會越來越疏遠。」

據此前報道，《關於依法懲治『台獨』頑固分子分裂國家、煽動分裂國家犯罪的意見》具體規定關於追訴台獨份子期限、法條以及缺席審判規定，對境外的台獨份子一樣可以依法提起公訴。其中「分裂國家犯罪」最高刑是死刑，若情節嚴重即使過20年追訴期，依報請最高人民檢察院核准，仍然是可以依法起訴，終身追責。